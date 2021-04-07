Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı, koronavirüse yakalandı
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı, koronavirüse yakalandı

Demirören Haber Ajansı / Olcay DÜZGÜN - Haberler | Politika
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı, koronavirüse yakalandı

KAYSERİ Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Covid-19 testinin pozitif çıktığını ve sağlık durumunun iyi olduğunu belirtip, evinde tedavi gördüğünü açıkladı.

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KAYSERİ Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Covid-19 testinin pozitif çıktığını ve sağlık durumunun iyi olduğunu belirtip, evinde tedavi gördüğünü açıkladı. 

Bugün düzenlenecek AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı için Ankara'ya giden Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'a, toplantı öncesi yaptırdığı Covid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi. Başkan Büyükkılıç, bunun üzerine toplantıya katılmadan aracıyla Kayseri'ye geri döndü. Büyükkılıç'ın tedavisine evinde başlandı.Başkan Büyükkılıç, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Yaptırmış olduğum Covid-19 test sonucunun pozitif olduğunu öğrendim. Şu an sağlık durumum iyi, evimde istirahat etmekteyim. Rabbim bütün hastalarımıza şifa versin. Arayıp soran bütün hemşerilerime teşekkür ediyorum" dedi.


Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı, koronavirüse yakalandı
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı, koronavirüse yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olcay DÜZGÜN

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.4.2021 12:32:32. #1.14#
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