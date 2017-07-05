Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik 15 Temmuz'da Meydanlara Hakim Olalım

Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik 15 Temmuz'da meydanlara hakim olalım



KAYSERİ Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümünce Cumhuriyet Meydanı'nda bazı etkinlikler düzenleyeceklerini belirtti. Vatandaşları Meydan'daki etkinliğe katılmaya davet eden Çelik, 'Bir haftalık kutlama süreci var ama finali 15 Temmuz günü yapacağız. 15 Temmuz'da geçen sene olduğu gibi meydanlara hakim olalım'dedi.



Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde bazı kutlamalar yapılacağını söyledi. 'Cumhurbaşkanımız himayelerinde resmi olarak bu etkinlikler ilan edildi' diye Çelik, '15 Temmuz kutlamalarını yapacağız. 1 haftalık kutlama süreci var, ama finali 15 Temmuz akşamı saat 19.00'dan itibaren Cumhuriyet meydanında halkımızla birlikte olacağız. Meydan'da sabah namazına kadar değişik aktiviteler olacak. Devlet büyüklerinin konuşmaları canlı olacak, bunları dev ekranlarla halka ileteceğiz' dedi.



TOPLU TAŞIMA SABAHA KADAR ÜCRETSİZ OLACAK



Kentte faaliyet gösteren STK'ların da çadırlar kuracağını ve bu çadırlarda vatandaşlara ikramlarda bulunacaklarını anlatan Başkan Çelik, şöyle konuştu 'Vatandaşlarımızı etkinliklere katılmaya davet ediyoruz. 15 Temmuz'da geçen sene olduğu gibi meydanlara hakim olarak, tek vücut olarak, siyasi parti ya da ideolojik ayrım olmadan bir araya gelmek istiyoruz. Konu vatan, millet olunca nasıl bir araya gelindiğini dosta düşmana gösterelim diyoruz. Büyükşehir olarak, hazırlıklarımızı yapıyoruz. Toplu taşıma o gün cüretsiz olacak. Otobüsler, Raylı Sistem sabaha kadar hizmet verecek ve ücretsiz olacak. 4 ayrı noktada belediyemizin KAYTUR A.Ş.'si vatandaşlara döner ikram edecek. Diğer belediyelerimiz de, odalarımız da Şeker Fabrikası' da vatandaşlara ikramlarda bulunacak. 15 Temmuz ruhunu geçen sene olduğu gibi yaşayalım istiyoruz?