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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç'tan kaleci Lung'a fahri hemşehrilik teklifi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Hes Kablo Kayserispor'un kalecisi Silviu Lung'a fahri hemşehrilik teklif etti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç'tan kaleci Lung'a fahri hemşehrilik teklifi
07.07.2020 15:13 | Son Güncelleme: 07.07.2020 15:46

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Hes Kablo Kayserispor'un kalecisi Silviu Lung'a fahri hemşehrilik teklif etti.

Büyükkılıç, Süper Lig'in 30. haftasında Kayserispor'un evinde Beşiktaş'ı 3-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabından kaleci Lung'a fahri hemşehrilik teklifi sundu.

Büyükkılıç, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Sevgili Silviu. 3 yıldır Kayseri'de yaşıyorsun. Türkçe'yi de güzel konuşmaya başladın. Pastırma ve mantıyı da çok seviyorsun. İlk 45 dakikadaki performansınla da yeniden gönlümüzü fethettin. Gel, fahri Kayserili hemşehrimiz ol." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA

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