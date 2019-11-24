Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç'tan öğrencilere ziyaret

24.11.2019 13:46 | Son Güncelleme: 24.11.2019 13:46

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Uluslararası Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerini ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç, Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nün Erciyes'teki tesislerinde kamp yapan Uluslararası Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri ile bir araya geldi.

Misafir öğrencileri gönül elçisi olarak gördüklerini vurgulayan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Müminler kardeştir. Allah'a inanıyorsak ve Peygamberimizin yolundan gidiyorsak hepimiz kardeşiz. Hiçbir zaman kimsenin kimseden üstünlüğü olmadığını, üstünlüğün ancak takva ile mümkün olduğunu biliyoruz. Dışarıdan gelen misafirler bizim başımızın tacıdır. 10 rızıkla gelir, birini yer dokuzunu bırakır giderler. Bizler sizleri gönül elçileri olarak görüyoruz. Gittiğinizde ülkemizdeki güzellikleri paylaşacaksınız."

Kaynak: AA