Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı
Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin - Haberler | Güncel
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kovid-19'a yakalandığını duyurdu.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kovid-19'a yakalandığını duyurdu.
Büyükkılıç, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını bildirdi.
Sağlık durumumun iyi olduğunu belirten Büyükkılıç, "Evimde istirahat etmekteyim. Rabbim bütün hastalarımıza şifa versin. Arayıp soran bütün hemşehrilerime teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin