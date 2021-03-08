Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, AK Parti Kadın Kolları Kongresi'ne katıldı
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, AK Parti Kadın Kolları Kongresi'ne katıldı

08.03.2021 17:25 | Son Güncelleme: 08.03.2021 17:28
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, AK Parti Kadın Kolları Kongresi'ne katıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Ankara'da Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı AK Parti Kadın Kolları Kongresi'ne iştirak etti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Ankara'da Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı AK Parti Kadın Kolları Kongresi'ne iştirak etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Ankara Arena Spor Salonu'nda gerçekleştirilen AK Parti Kadın Kolları 6. Olağan Kongresi'nde Büyükkılıç'a AK Parti Kayseri Kadın Kolları Başkanı Emine Timuçin ve kadın kolları üyeleri de eşlik etti.

Başkan Büyükkılıç, kongrenin koronavirüs tedbirleri kapsamında gerçekleştiğini belirterek, "İki dönemdir Kadın Kolları Genel Başkanlığı görevini yürüten Lütfiye Selva Çam hanımefendi, bayrağı Ayşe Keşir Hanımefendiye teslim etti. Lütfiye Hanım'a yaptığı tüm hizmetleri için teşekkür ediyoruz. Yeni yönetimi tebrik ediyor, başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin

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