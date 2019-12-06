Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

06.12.2019 10:52 | Son Güncelleme: 06.12.2019 10:52

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Büyükkılıç, AA muhabirleri tarafından çekilen ve oylamaya sunulan fotoğrafları tek tek inceledi.

Haber kategorisinde Behçet Alkan'ın Barış Pınarı Harekatı'na katılan Türk askerlerinin şefkatini gösteren "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü" fotoğrafına oy veren Büyükkılıç, yaşam kategorisinde Hasan Namlı'nın "Huzur Yaylası", spor kategorisinde ise Erhan Elaldı'nın "Beytullah'ın azmi" başlıklı fotoğrafını seçti.

AA yöneticilerini ve çalışanlarını tebrik eden Büyükkılıç, seçkide yer alan çok sayıda fotoğrafın yaşamdan izler taşıdığını söyledi.

Geçmişten bugüne tüm zorluklara rağmen AA'nın görevini başarıyla yerine getirdiğini belirten Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"AA bizim gurur kaynağımız. Bunu sadece ülkemiz adına demiyorum. Dünyada gerçekten sağlıklı haber almak istiyorsanız AA'ya ulaşacaksınız. Bu tür etkinlikleriyle de hem gönüllerde yer ediyor hem de sosyal anlamda bir sorumluluk örneği sergiliyor, önemli bir hizmet veriyor. Ben bu manada da tebrik ve teşekkür ediyorum. İnşallah daha nice 100 yıllara diye de dua ve temenni de bulunuyorum. 100 yıl geriye gittiğimizde, Kurtuluş Savaşı dönemlerini gözümüzün önüne getirdiğimizde o imkansızlıklar içerisinde bile görevini yapmış. Şimdi de aynı şekilde hepimiz için gurur kaynağı olmuş ve olmaya da devam ediyor. AA çalışanlarını tebrik ediyorum ve başarılarının devamını diliyorum."

Kaynak: AA