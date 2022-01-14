Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç öğrencilerle buluştu

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "Kariyer Günleri" kapsamında lise öğrencileriyle bir araya geldi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre Büyükkılıç, Selçuklu Anadolu Lisesi öğrencileriyle söyleşi etkinliğinde buluştu.

Kayseri'de yürüttükleri eğitim faaliyetleri ve genç dostu projelerle ilgili çalışmaları anlatan Büyükkılıç, kentte eğitimin kalitesinin artması için gayretlerinin süreceğini belirtti.

Tecrübelerini öğrencilerle paylaşan Büyükkılıç, "Böyle pırıl pırıl gençliği olan Kayseri'mizde, her biri adeta değerlerine sahip, bu milletin evladı olarak bu ülkeye layık olma yönünde çırpınan bir gençlikten söz ediyoruz. Şehrimizi ve ülkemizi geleceğe hazırlamak, çağın gereklerine uyarlamak, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün deyimi ile çağdaş uygarlık düzeyine eriştirmek bizim olmazsa olmazımızdır.. Bu laf ile olmaz, çalışmakla olur, kendimizi yetiştirmekle olur. Zamanımızı iyi değerlendirmekle olur. Dünyayı tanımakla olur." ifadelerini kullandı.

Etkinliğe İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik ve Melikgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Kaya da katıldı.

AA / Murat Asil - Son Dakika Haberleri

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