Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç Açıklaması
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç Açıklaması

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç Açıklaması
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayserispor ile ilgili açıklama yaptı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayserispor ile ilgili açıklama yaptı. Başkan Büyükkılıç, "Her zaman Berna hanımın ve Kayserispor'un yanındayız" dedi.

Kayseri'de yayınlanan bir televizyon kanalında canlı yayın programında açıklamalar yapan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Süper Lig'de mücadelesini sürdürecek olan Kayserispor'a destek vereceklerini ifade etti. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "Kayseri bir başka güzel. İnsanı ile ayrı güzel. Alt yapısı ile, Erciyes'i ile ayrı bir güzel. Manevi iklimi ile değerlerine bağlı yaklaşımıyla Kayseri insanı ayrı bir güzel" dedi.

Siyasetten ticarete, Kayseri'deki belediye çalışmalarından halkın beklentilerine kadar bir çok noktada önemli açıklama yapan Başkan Memduh Büyükkılıç, Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı ile ilgili olumlu cümleler kurdu. Başkan Memduh Büyükkılıç açıklamasında "Kayseri için sağlık, kültür, ekonomi ne kadar zorunlu ise Kayserispor da bizim için o derece önemli. Kayserispor, Kayseri'nin markası. Kayserispor'un her noktasında biz de oluruz. Berna Başkanımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Her zaman için taktire şayan çalışmalar yapıyor. Kayserispor'umuz için dayanışma içerisinde yine sıkıntıların üstesinden geleceğiz. Çok şükür takımımız ligde kaldı. Ama inanıyorum ki, geçmişteki bu deneyimi ile geleceğe daha dikkatli yaklaşıp inşallah Kayseri'mizi daha iyi temsil edecek konuma geleceğine inanıyorum. Yalçın hocamıza Kayserispor'da başarılar diliyorum. Ali hocamıza başarılar diliyorum. Centilmence, sportmence Kayserispor'umuza destek vermeliyiz. Sosyal medyadan eleştirilere dikkat etmeliyiz. Kayseri'ye sahip çıkarken Kayserispor'umuza tam sahip çıkmalıyız" dedi.

Başkan Memduh Büyükkılıç açıklamasında "Sponsor firmalarımıza teşekkür ediyorum, yeni sezonda da desteklerini bekliyoruz. İyi ki Berna başkan var. Önümüzdeki günlerde genel kurul yapılıp daha sağlıklı bir yönetim oluşturulacaktır. Berna başkan, bizlere ihtiyaç duyduğu zaman da üzerimize düşeni yapmalıyız. Bu şehrin takımı. Burada problem varsa Berna hanımın değil, Kayseri'nin problemidir. Biz her zaman Berna hanımın ve Kayserispor'un yanındayız. Her zaman destek olduk, bundan sonra da olacağız" cümleleri kurdu. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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