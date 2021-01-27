Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, Ankara'da temaslarda bulundu

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Ankara'da çeşitli temaslarda bulundu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ile Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı'yı ziyaret etti.

Büyükkılıç, Bakan Kurum'u ziyaretinde, millet bahçeleri ve kentsel dönüşüm projeleriyle ilgili görüşme gerçekleştirdi.

Bakan Karaismailoğlu ziyaretinde ulaşım alanında verilecek hizmetler ve yatırımlar konusunu değerlendiren Büyükkılıç, Özhaseki ile de Kayseri'yi ilgilendiren projeleri ele aldı, desteklerinden dolayı teşekkürlerini sundu.

Ankara ziyaretinin çok verimli geçtiğini vurgulayan Büyükkılıç, göstermiş oldukları yakın ilgi ve destekten dolayı bakanlara ve ilgililere teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin