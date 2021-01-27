Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, Hacılar'da
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, Hacılar'da

27.01.2021 12:45 | Son Güncelleme: 27.01.2021 12:48
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, Hacılar'da

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 2021 yılı yatırımlarını değerlendirdiği ilçe ziyaretleri kapsamında Hacılar'ı ziyaret etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 2021 yılı yatırımlarını değerlendirdiği ilçe ziyaretleri kapsamında Hacılar'ı ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan'ı makamında ziyaret eden Büyükkılıç, daha sonra ilgili birimlerle Hacılar'da 2021 yılında yapılacak yatırımları masaya yatırdı.

Büyükkılıç, kentsel dönüşümden asfalt çalışmalarına, kilitli parke uygulamalarından millet bahçelerine, sosyal tesislerden okullara kadar iyi bir noktada olduklarını, el ele, dayanışma içerisinde çalışmaları sürdürdüklerini belirtti.

İlçenin önemine değinen Büyükkılıç, "Erciyes'in hemen eteğinde olması, turizmin bir bakıma merkezi olması ve bu alanda gerekli çalışmaların yapılması buraya ayrıca bir kazanım sağlıyor. Yüksek irtifanın bir ayağı burada olacak, Hacılar-Tekir arası yolumuzun ihalesi yapıldı, süreciyle ilgili yer teslimi konusunda bekleme aşamasında, onu da takip ediyoruz. Herhangi bir problem yok, çalışkan, gayretli ekip ile yolumuza devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Hacılar Belediye Başkanı Özdoğan da Büyükkılıç'tan her zaman destek gördüklerini belirterek, teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin

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