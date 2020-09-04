Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, Ankara-Niğde Otoyolu Açılış Töreni'ne katıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, Ankara-Niğde Otoyolu Açılış Töreni'ne katıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bulunduğu Ankara-Niğde Otoyolu Açılış Töreni'ne katıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, Ankara-Niğde Otoyolu Açılış Töreni'ne katıldı
04.09.2020 22:29 | Son Güncelleme: 04.09.2020 22:32

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bulunduğu Ankara-Niğde Otoyolu Açılış Töreni'ne katıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada görüşlerine yer verilen Başkan Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 1. ve 3. kısım çalışmaları tamamlanan Ankara- Niğde Otoyolu'nun açılışında bulunduklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a otoyolun Kayseri'den de geçmesi yönünde talepte bulunduklarını anlatan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin ilk akıllı otoyolu olma özelliğine sahip bu yolun yapımında emeği geçen başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm yetkililere şükranlarımı sunuyorum. Ülkemize hayırlı olsun. Ankara-Niğde Otoyolu'nun açılışında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a bu otoyolun Kayseri'mizden de geçmesi yönündeki talebimizi arz ettik. Nevşehir Acıgöl'den İncesu Garipçe'yi takip ederek 90 kilometrelik güzergahla Kayserimize bağlantı yolu yapılması hakkında değerlendirmelerde bulunduğumuz Sayın Cumhurbaşkanımıza talebimizi aktarma fırsatı verdiği için şehrim adına şükranlarımızı sunuyorum."

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Muharrem İnce Abdülhamit Gül Mustafa Şentop Bekir Pakdemirli Sultan Alparslan
Magazin Deniz Akkaya Acun Ilıcalı Defne Samyeli Nilperi Şahinkaya
Spor Ali Koç Can Bartu Lionel Messi Sergen Yalçın Enner Valencia
Daha Fazla Eylül Futbol Antalya Futbolcu
Şu an buradasınız: Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, Ankara-Niğde Otoyolu Açılış Töreni'ne katıldı - Ankara
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.9.2020 22:37:42. #1.15#
title