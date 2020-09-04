Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, Ankara-Niğde Otoyolu Açılış Töreni'ne katıldı Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bulunduğu Ankara-Niğde Otoyolu Açılış Töreni'ne katıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bulunduğu Ankara-Niğde Otoyolu Açılış Töreni'ne katıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada görüşlerine yer verilen Başkan Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 1. ve 3. kısım çalışmaları tamamlanan Ankara- Niğde Otoyolu'nun açılışında bulunduklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a otoyolun Kayseri'den de geçmesi yönünde talepte bulunduklarını anlatan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin ilk akıllı otoyolu olma özelliğine sahip bu yolun yapımında emeği geçen başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm yetkililere şükranlarımı sunuyorum. Ülkemize hayırlı olsun. Ankara-Niğde Otoyolu'nun açılışında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a bu otoyolun Kayseri'mizden de geçmesi yönündeki talebimizi arz ettik. Nevşehir Acıgöl'den İncesu Garipçe'yi takip ederek 90 kilometrelik güzergahla Kayserimize bağlantı yolu yapılması hakkında değerlendirmelerde bulunduğumuz Sayın Cumhurbaşkanımıza talebimizi aktarma fırsatı verdiği için şehrim adına şükranlarımızı sunuyorum."

Kaynak: AA