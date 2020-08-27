Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, ORAN toplantısına katıldı Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı'nın (ORAN) ağustos ayı yönetim kurulu toplantısına katıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı'nın (ORAN) ağustos ayı yönetim kurulu toplantısına katıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kayseri, Sivas ve Yozgat'ı kapsayan ORAN'ın ağustos ayı yönetim kurulu toplantısında 2021 yılı çalışma programları ve bütçe konuları görüşüldü.

İmalat sanayisindeki firmaların tasarım kalitesinin yükseltilmesi, süreç verimliliğinin ve kurumsallaşmalarının sağlanması konularının ele alındığı toplantıda, katma değerli üretimin yaygınlaştırılması yoluyla bölgesel rekabetin artırılması gibi konularda değerlendirildi.

Ayrıca toplantıda, coğrafyalara uygun yeni bitkilerin denenmesi ile alternatif turizm kapsamında kış termal sağlık ve spor turizmi imkanlarının geliştirilmesi gibi konular da ele alındı.

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Sivas Valisi Salih Ayhan, Yozgat Valisi Ziya Polat, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve ORAN yönetim kurulu üyeleri de katıldı.

Kaynak: AA