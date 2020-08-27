Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, ORAN toplantısına katıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, ORAN toplantısına katıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı'nın (ORAN) ağustos ayı yönetim kurulu toplantısına katıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, ORAN toplantısına katıldı
27.08.2020 17:05 | Son Güncelleme: 27.08.2020 17:05

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı'nın (ORAN) ağustos ayı yönetim kurulu toplantısına katıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kayseri, Sivas ve Yozgat'ı kapsayan ORAN'ın ağustos ayı yönetim kurulu toplantısında 2021 yılı çalışma programları ve bütçe konuları görüşüldü.

İmalat sanayisindeki firmaların tasarım kalitesinin yükseltilmesi, süreç verimliliğinin ve kurumsallaşmalarının sağlanması konularının ele alındığı toplantıda, katma değerli üretimin yaygınlaştırılması yoluyla bölgesel rekabetin artırılması gibi konularda değerlendirildi.

Ayrıca toplantıda, coğrafyalara uygun yeni bitkilerin denenmesi ile alternatif turizm kapsamında kış termal sağlık ve spor turizmi imkanlarının geliştirilmesi gibi konular da ele alındı.

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Sivas Valisi Salih Ayhan, Yozgat Valisi Ziya Polat, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve ORAN yönetim kurulu üyeleri de katıldı.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Konseri yarıda kesilip sahneden indirilen Melek Mosso isyan etti: Tecavüzler yaşanmasın diye ses çıkardım Magazin
Konseri yarıda kesilip sahneden indirilen Melek Mosso isyan etti: Tecavüzler yaşanmasın diye ses çıkardım
ABD'li bilim insanlarından kritik koronavirüs uyarısı: Aşı obez kişilerde işe yaramayacak Dünya
ABD'li bilim insanlarından kritik koronavirüs uyarısı: Aşı obez kişilerde işe yaramayacak
Kuyumculardan altın için heyecanlandıran tahmin: 600'lü rakamlar gündeme gelebilir Ekonomi
Kuyumculardan altın için heyecanlandıran tahmin: 600'lü rakamlar gündeme gelebilir
Kaza yerine gelen sağlık çalışanı babasının cansız bedenini görünce sinir krizi geçirdi 3. Sayfa
Kaza yerine gelen sağlık çalışanı babasının cansız bedenini görünce sinir krizi geçirdi
Yere atılan maskeyi alıp yüzüne taktı Güncel
Yere atılan maskeyi alıp yüzüne taktı
İşçi ve işveren konfederasyonlarından 'kısa çalışma ödeneği uzatılsın' talebi Ekonomi
İşçi ve işveren konfederasyonlarından 'kısa çalışma ödeneği uzatılsın' talebi
Altının kilogramı 457 bin 700 liraya yükseldi
Altının kilogramı 457 bin 700 liraya yükseldi
FOX TV'deki görevinden istifa eden Fatih Portakal, 7 Eylül'de son kez yayına çıkacak
FOX TV'deki görevinden istifa eden Fatih Portakal, 7 Eylül'de son kez yayına çıkacak
İlk iş gününde basınçlı su tabancasını kullanırken beton zemine düşüp öldü
İlk iş gününde basınçlı su tabancasını kullanırken beton zemine düşüp öldü
Tarımsal destek ödemeleri yarın saat 18.00 itibarıyla hesaplara yatırılacak
Tarımsal destek ödemeleri yarın saat 18.00 itibarıyla hesaplara yatırılacak
Uzman onbaşı, bir anlık dikkatsizliğinin bedelini canıyla ödedi
Uzman onbaşı, bir anlık dikkatsizliğinin bedelini canıyla ödedi
Hasta bakıcının taciz mesajları ve müstehcen videolarına maruz kalan hemşire, sosyal medyadan isyan etti
Hasta bakıcının taciz mesajları ve müstehcen videolarına maruz kalan hemşire, sosyal medyadan isyan etti
Bomba iddia: Sevgilisi Guido Senia'nın faturalarını ödemekten sıkılan Şeyma Subaşı ilişkisini noktaladı
Bomba iddia: Sevgilisi Guido Senia'nın faturalarını ödemekten sıkılan Şeyma Subaşı ilişkisini noktaladı
Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde Erdoğan'a en yakın desteği alan isim Mansur Yavaş oldu
Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde Erdoğan'a en yakın desteği alan isim Mansur Yavaş oldu
İstanbul'da korkutan patlama! Duvarlar yıkıldı, araçlar altında kaldı
İstanbul'da korkutan patlama! Duvarlar yıkıldı, araçlar altında kaldı
Ağustos ayında açlık sınırı 2.384 lira, yoksulluk sınırı ise 7.764 lira oldu
Ağustos ayında açlık sınırı 2.384 lira, yoksulluk sınırı ise 7.764 lira oldu
Brad Pitt kendisinden 29 yaş küçük sevgilisiyle görüntülendi
Brad Pitt kendisinden 29 yaş küçük sevgilisiyle görüntülendi
Taksici, İstanbul'un göbeğinde Türk yolcuyu aracından indirip turistleri aldı
Taksici, İstanbul'un göbeğinde Türk yolcuyu aracından indirip turistleri aldı
Dere kenarında tek başına kalmış minare ilginç görüntü oluşturdu
Dere kenarında tek başına kalmış minare ilginç görüntü oluşturdu
İmamoğlu kepenklerin kapatıldığını görünce isyan etti: Bu talimatı veren akla yazık
İmamoğlu kepenklerin kapatıldığını görünce isyan etti: Bu talimatı veren akla yazık
'Gül ve Düşün' isimli masal kitabında skandal 'tecavüz' hikayesi! Yazar ve yayınevi hakkında suç duyurusu
'Gül ve Düşün' isimli masal kitabında skandal 'tecavüz' hikayesi! Yazar ve yayınevi hakkında suç duyurusu
Dünyanın en sevimli hırsızı! Bakkala giren kedi her gün aynı ürünü alıp kaçıyor
Dünyanın en sevimli hırsızı! Bakkala giren kedi her gün aynı ürünü alıp kaçıyor
Pınar Altuğ, 3 yıl önce hayatını kaybeden Vatan Şaşmaz'ı ölümünün 3. yılında unutmadı
Pınar Altuğ, 3 yıl önce hayatını kaybeden Vatan Şaşmaz'ı ölümünün 3. yılında unutmadı
Rasim Öztekin, Hasan Efendi'nin kavuğunu Şevket Çoruh'a devredecek
Rasim Öztekin, Hasan Efendi'nin kavuğunu Şevket Çoruh'a devredecek
Küçük çocuğa köpek saldırısı kamerada! Kaçmak isterken yere kapaklandı
Küçük çocuğa köpek saldırısı kamerada! Kaçmak isterken yere kapaklandı
Başına çocuk düşünce neye uğradığını şaşırdı! Ağızları açık bırakan an kamerada
Başına çocuk düşünce neye uğradığını şaşırdı! Ağızları açık bırakan an kamerada
Çocuklarının gözü önünde karısını öldüresiye darp edip pencereden atmaya kalktı
Çocuklarının gözü önünde karısını öldüresiye darp edip pencereden atmaya kalktı
YKS'ye giren fenomen Reynmen'den kötü haber
YKS'ye giren fenomen Reynmen'den kötü haber
TOKİ, 117 bin TL'den başlayan fiyatlarla 11 şehirde 559 konutu kurasız olarak satışa sundu
TOKİ, 117 bin TL'den başlayan fiyatlarla 11 şehirde 559 konutu kurasız olarak satışa sundu
Oyuncu Gaye Gürsel, 20 yıllık aşkı Jeff Treves ile evlendi
Oyuncu Gaye Gürsel, 20 yıllık aşkı Jeff Treves ile evlendi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Faik Öztrak Fatih Dönmez Berat Albayrak Mevlüt Çavuşoğlu Aleksandr Lukaşenko
Magazin Şevval Sam Hande Erçel Mustafa Sandal Bergüzar Korel
Spor Sinan Gümüş Gökhan Gönül Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Ateş Türk Çocuk Eylül
Şu an buradasınız: Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, ORAN toplantısına katıldı - Kayseri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.8.2020 17:08:29. #1.15#
title