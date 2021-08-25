Kayseri Büyükşehir, Ahlat Millet Bahçesi'ne çadırını kurdu

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Anadolu'nun kapılarını Türklere açan Malazgirt Zaferi'nin 950'nci yıl dönümünde açılışı yapılacak olan Ahlat Millet Bahçesi'ne çadırını kurarak, kentin tanıtımına katkı sağlıyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Anadolu'nun kapılarını Türklere açan Malazgirt Zaferi'nin 950'nci yıl dönümünde açılışı yapılacak olan Ahlat Millet Bahçesi'ne çadırını kurarak, kentin tanıtımına katkı sağlıyor.

Kayseri, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç önderliğinde ismini her alanda duyurmaya devam ediyor. Bitlis'in Ahlat ilçesinde bulunan Ahlat Millet Bahçesi'ne, Anadolu'nun kapılarını Türklere açan Malazgirt Zaferi'nin 950'nci yıl dönümünde Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleştirilecek program kapsamında kurulan 50 çadır arasında Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin çadırı da yerini aldı.

KAYSERİ, AHLAT MİLLET BAHÇESİ'NDE YERİNİ ALDI

Keçeden yapılan Büyükşehir Belediyesi Çadırı içerisinde Kayseri'nin el emeği göz nuru kilimleri ve halı dokumalarının yanı sıra, son dönemde gastronomi alanında ön plana çıkan lezzetleri sergileniyor. Lezzetin anavatanı Kayseri'den gelen mantıdan pastırmaya, Gacer ekmeğinden gilaburuya kadar ürünler, Ahlat Millet Bahçesi misafirlerine tanıtılıyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ÇADIRLARI GEZECEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 25 Ağustos'ta Ahlat'ta olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahlat Millet Bahçesi'nin açılışını yapacak ve burada kurulan çadırları gezecek. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı