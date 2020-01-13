Kayseri Büyük Erkekler Basketbol Ligi'nde heyecan artıyor
Kayseri Büyük Erkekler Basketbol Ligi iki ayrı grupta 13 takımın katılımıyla devam ediyor.
Kayseri Büyük Erkekler Basketbol Ligi iki ayrı grupta 13 takımın katılımıyla devam ediyor. A Grubu'nda yenilgisiz 3 takım VASK, İstem Koleji ve Sami Yangın Anadolu Lisesi, B Grubu'nda ise yenilgisiz 2 takım Haskebol GSK ve Sahabiyespor yollarına emin adımlarla devam ediyorlar.
A Grubu'nun yenilgisiz 2 takımı VASK ve İstem Koleji bugün akşam saat 18.00'de Atatürk Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek. B grubunun yenilgisiz 2 takımı Hasketbol GSK ile Sahabiyespor ise 15 Ocak Çarşamba günü saat 18.00 'de Atatürk Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecekler. 7 Şubat'a kadar sürecek olan grup müsabakaları sonucunda gruplarında ilk 2 sırayı alan takımlar 9 Şubat'ta yarı finallerde karşı karşıya gelecek. 12 Şubat'ta oynanacak olan final maçı ile Kayseri Büyük Erkekler Şampiyonu belli olacak. - KAYSERİ