Kayseri Bünyan Elbaşı Karadayı Sulama çalışmasıyla 54 dekar arazide modern sulama yapılacak
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Kayseri Bünyan Elbaşı Karadayı Sulama çalışmasıyla 54 dekar arazide modern sulama yapılacak

Anadolu Ajansı / Murat Asil - Haberler | Güncel
Kayseri Bünyan Elbaşı Karadayı Sulama çalışmasıyla 54 dekar arazide modern sulama yapılacak

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, Kayseri'nin Bünyan ilçesinde yapımım devam eden Bünyan Elbaşı Karadayı Sulaması projesinin tamamlandığında 54 bin 20 dekar arazinin modern borulu sistemle sulanacağını bildirdi.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, Kayseri'nin Bünyan ilçesinde yapımım devam eden Bünyan Elbaşı Karadayı Sulaması projesinin tamamlandığında 54 bin 20 dekar arazinin modern borulu sistemle sulanacağını bildirdi.

Yıldız, yazılı açıklamasında, Kayseri'ye yapılan yatırımlarla kentin mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ettiklerini ifade etti.

Kayseri ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artmasının bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynadığını belirten Yıldız, şunları kaydetti:

"Bünyan Elbaşı Karadayı Sulamasında çalışmalar devam ediyor, projenin tamamlanması ile Kayseri'nin 54.020 dekar arazisi modern borulu sistemle sulanacak. Projenin yüzde 16,42'lik kısmı tamamlanmış olup, yaklaşık 212 kilometrelik CTP ve HDPE borunun 39 kilometresi döşenmiştir. Şantiye sahasına indirilen 2400 milimetre ve 2200 milimetrelik CTP borularının kazıları yapılmaktadır. Projenin hayata geçirilmesiyle milli ekonomiye 2021 birim fiyatları ile yılda 36 milyon 962 bin 150 lira katkı sağlanacaktır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Asil

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