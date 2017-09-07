Kayseri Bünyan Belediyesi Annelerinin Terk Ettiği Köpeklere Sahip Çıktı

Bünyan Belediyesi annelerinin terk ettiği köpeklere sahip çıktı



KAYSERİ'nin Bünyan Belediyesi, anneleri tarafından terk edilen yavru köpeklere sahip çıktı. Görevliler son olarak sağlık kontrollerini yaptıkları 4 köpeği elleri ile besledi.



Bünyan Belediyesi, ilçede anneleri tarafından terk edilen ve 1-3 aylık yavru köpeklere sahip çıktı. Ekipler tarafından Bünyan Belediyesi hayvan barınağına alınan yavru köpekler, görevliler tarafından biberon ile beslendi. Bünyan Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu, şöyle dedi: "Belediye olarak 2014 yılı sonlarına doğru çalışmalarını tamamlayarak faaliyete geçirdiğimiz sokak hayvanları barınağında bugüne kadar yüzlerce köpeğin bakım, aşı ve kısırlaştırma operasyonunu yaptık. Rehabilitasyon sürecini tamamlayan bütün sokak hayvanlarını, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu gereğince doğal yaşamlarına entegre ettik. Tek başlarına hayatta kalma imkanı olmayan yavrularında sağlık kontrollerini yaptırılarak ekiplerimiz tarafından bakımları sağlanıyor."