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KAYSERİ Bunalımda olan kişi tüfekle yaşamına son verdi

Bunalımda olan kişi tüfekle yaşamına son verdiKAYSERİ'de, bir süredir psikolojik sorunları olduğu öne sürülen 1 çocuk babası Murat A. (37), av tüfeğini başına ateşleyerek intihar etti.

22.07.2020 01:09 | Son Güncelleme: 22.07.2020 01:13

Bunalımda olan kişi tüfekle yaşamına son verdi

KAYSERİ'de, bir süredir psikolojik sorunları olduğu öne sürülen 1 çocuk babası Murat A. (37), av tüfeğini başına ateşleyerek intihar etti.

Olay, akşam saatlerinde Melikgazi ilçesi Yeniköy Mahallesi'ndeki 14 katlı apartmanın 11'inci katında meydana geldi. İddiaya göre, bir süredir bunalımda olan Murat A., eşi ve çocuğunun evde olmadığı sırada av tüfeğini başına dayayıp tetiğe bastı. Silah sesini duyan komşuları durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler çilingir yardımıyla eve girdi. Oturma odasında bulunan Murat A.'nın sağlık ekiplerince yapılan kontrolünde yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasını tamamlamasının ardından Murat A.'nın cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

KAYSERİ Bunalımda olan kişi tüfekle yaşamına son verdi

Kaynak: DHA

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