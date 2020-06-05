Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Büyükbaş'tan, Gülnar'a ziyaret Kayseri Bölge Adliye Başkanı Dursun Büyükbaş, Gülnar ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Kayseri Bölge Adliye Başkanı Dursun Büyükbaş, Gülnar ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Büyükbaş, Gülnar Kaymakamı Mustafa Ayvat, Gülnar Belediye Başkanı Alpaslan Ünüvar ve Gülnar Cumhuriyet Başsavcısı Tugay Çatlı'yı ziyaret etti.

Büyükbaş, yaptığı açıklamada kızının Gülnar'a Cumhuriyet savcısı olarak atanmasından dolayı geldiğini ve vesile ile ziyaretlerde bulunduğunu belirti.

Kaynak: AA