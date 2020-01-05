Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi
Kayseri Birinci Amatörküme U-19 Ligi'nde zirve yarışı veren Kayseri Yolspor, 12. hafta maçında karşılaştığı güçlü rakibi Erkiletspor'u 4-1 yenerek puanını 27'ye çıkardı.
Kayseri Birinci Amatörküme U-19 Ligi'nde zirve yarışı veren Kayseri Yolspor, 12. hafta maçında karşılaştığı güçlü rakibi Erkiletspor'u 4-1 yenerek puanını 27'ye çıkardı.
Stat Argıncık 1 Nolu
Hakemler: Mehmet Altıparmak xx, Kemal Hattatioğlu xx, Serkan Yıldırım xx
Yolspor U-19: İmdat Mercan xxx, Kaan Sağnak xx, Murat Akbulut xxx, Efehan Çimen xx, Yakup Bülbül xxx, Emre Solak xxx, Doğukan Örnek xxx, Hamit Doğan xxx, Mustafa Saylağ xxx (Dk. 85 Metin Susamaz x), Birhat Yağbasan xxx, Furkan Şahin xxx
Erkiletspor U-19: Osman Gündoğdu x, Yusuf Emre Erdez x, Bahadır Sarıçiçek xx, Taha Dal x, Hüseyin Yalçın xx, Ömer Kaya *, Murat Atasever xx, Muammer Savaş x, Eren Yurdakon x (Dk. 46 İsmail Timircioğlu xx), Nurettin Murat x, Osman Atilla Sönmez xx
Goller: Mustafa Saylağ Dk. 5 ve 65, Hamit Doğan Dk. 50, Doğukan Örnek Dk. 74 (Yolspor), İsmail Timircioğlu Dk. 60 (Erkiletspor) - KAYSERİ