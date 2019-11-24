Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi

24.11.2019 08:25 | Son Güncelleme: 24.11.2019 08:30

Kayseri 1. Amatör Küme U-19 Ligi'nde namağlup yoluna devam eden Kocasinan Şimşekspor, zorda olsa Gençlerbirliği'ni 3-2 yenerek zirvedeki yerini korumuş oldu.



Stat: Argıncık 1 No



Hakemler: Aydoğan Mantar xx, Fatih Yıldırım xx, Selahattin Ak xx



Gençlerbirliği: Eray Şahin xx, Umut Tunç x, Mustafa Atsız xx, Hüseyin Uytum x( Dk. 47 Eray Demir x), Emin Özcan xx, Batuhan Alan x ( Dk 70 Samed Aydın x), Hacı Mert Cingöz xx, Hasan Pamuk xx, Fatih Ataç xx, Serhat Pakır x, Burak Polat x



Kocasinan Şimşekspor: Arda Yücel xxx, Furkan İlhan xxx, Yiğit Yılmaz xx, İsmail Can Erbaş xx, Abdülkadir Baykaldı xxx, Yasin Eker xx, Furkan Aslanxx*, Kadir Eren Üçal xx, Berkay Arı xxx, Emircan Yıldırım xxx, Batuhan Bozkurt Bolat xx



Goller: Burak Polat Dk. 18, Samed Aydın Dk. 87 ( Gençlerbirliği ) Batuhan Bozkurt Bolat Dk. 55, Berkay Arı Dk. 73, Abdülkadir Baykaldı Dk. 90 ( K.Sinan Şimşekspor )



Kırmızı Kart: Batuhan Bozkurt Bolat Dk. 70 (Kocasinan Şimşek) - KAYSERİ

Kaynak: İHA