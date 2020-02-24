Kayseri Birinci Amatör Küme B Grubu nefes nefese

24.02.2020 08:53 | Son Güncelleme: 24.02.2020 08:53

Kayseri Birinci Amatör Küme'de 21. haftada oynanan karşılaşmalar ile tamamlandı. Lider Kayserigücü FK, kaybettiği haftada şampiyonlar ise ligin 22.haftasında oynanacak olan karşılaşmaların ardından belli olacak.



Kayseri OSB Atletikspor 1-0 Kayserigücü FK



Palasspor 7-2 Akkışla Gençlikspor



Tomarza Belediyespor 3-0 Sanayi Esnafspor (Hükmen)



Makfitspor 3-0 Kafkasspor (Hükmen)



Gültepespor 3-0 Yeşilhisar Belediyespor (Hükmen) - KAYSERİ

Kaynak: İHA