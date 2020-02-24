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Kayseri Birinci Amatör Küme B Grubu nefes nefese

Kayseri Birinci Amatör Küme'de 21. haftada oynanan karşılaşmalar ile tamamlandı.

24.02.2020 08:53 | Son Güncelleme: 24.02.2020 08:53
Kayseri Birinci Amatör Küme B Grubu nefes nefese

Birinci Amatör Küme'de 21. haftada oynanan karşılaşmalar ile tamamlandı. Lider Kayserigücü FK, kaybettiği haftada şampiyonlar ise ligin 22.haftasında oynanacak olan karşılaşmaların ardından belli olacak.


Kayseri OSB Atletikspor 1-0 Kayserigücü FK


Palasspor 7-2 Akkışla Gençlikspor


Tomarza Belediyespor 3-0 Sanayi Esnafspor (Hükmen)


Makfitspor 3-0 Kafkasspor (Hükmen)


Gültepespor 3-0 Yeşilhisar Belediyespor (Hükmen) - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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