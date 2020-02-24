Kayseri Birinci Amatör Küme B Grubu nefes nefese
Kayseri Birinci Amatör Küme'de 21. haftada oynanan karşılaşmalar ile tamamlandı.
Kayseri Birinci Amatör Küme'de 21. haftada oynanan karşılaşmalar ile tamamlandı. Lider Kayserigücü FK, kaybettiği haftada şampiyonlar ise ligin 22.haftasında oynanacak olan karşılaşmaların ardından belli olacak.
Kayseri OSB Atletikspor 1-0 Kayserigücü FK
Palasspor 7-2 Akkışla Gençlikspor
Tomarza Belediyespor 3-0 Sanayi Esnafspor (Hükmen)
Makfitspor 3-0 Kafkasspor (Hükmen)
Gültepespor 3-0 Yeşilhisar Belediyespor (Hükmen) - KAYSERİ