Kayseri Birinci Amatör Küme 4.Hafta
Kayseri Birinci Amatör Küme'de oynanan Amarat Gençlikspor ile Yeni Esenspor maçında tek gol atıldı.
Kayseri Birinci Amatör Küme'de oynanan Amarat Gençlikspor ile Yeni Esenspor maçında tek gol atıldı. Karşılaşmayı Amarat Gençlikspor 4-1 kazandı.
Stat: Argıncık Stadı 1 Nolu Saha
Hakemler: Arman Erkılıç xx, Mustafa Kalaycı xx, Tolga Selvi xx
Amarat Gençlikspor: Yunus Babayiğit xxx, Ali Kocaslan xxx, Yasin Serin xxx, Sedat Sönmez xxx, Furkan Tağ xxx, Furkan Aydın xxx, (Bayram Dinçer xx dk.46), Emre Özdemir xxx, Hakan Beydilli xxx, Ali Dalmış xxx, Muhammet Çilsal xxx, (Abdulkadir Güngör xx dk.75), Muhammed Tarık Tiryakı xxx,(İsmail Efe xx dk.46),
Yeni Esenspor: Ali Mutlu x, Fatih Aslan x, Hüseyin Pekşan x, Bekir Gürbüz x, (Akif Temizyürek x dk.46), Yasin Burak Deniz x, (Yasin x dk.66), Onur Şimşek x, Muhammet Ali Arslan x, Mustafa Bartu x, Mehmet Hanifi Yavuz x, Oğuz Arslan x, (Ali Cavlak x dk.46), Kahraman Eyüp Alan x
Goller: Ali Dalmış dk.13, Emre Özdemir dk.60, Muhammet Çilsal dk.68, İsmail Efe dk.85 (Amarat Gençlikspor), Mustafa Bartu dk.32 (Yeni Esenspor)
Kaçan Penaltı: Oğuz Arslan dk.38 (Yeni Esenspor) - KAYSERİ