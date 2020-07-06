Kayseri Bilim Merkezi yenilendi Kayseri Bilim Merkezi, geleceğin bilim insanları için yenilendi.

Kayseri Bilim Merkezi, geleceğin bilim insanları için yenilendi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, bilim merkezi, yenilenen 130'dan fazla sergi düzeneği, gökevi filmleri, birbirinden keyifli etkinlikleri ile çocukları bilimle buluşturmayı, bilim ve teknolojiyi anlaşılır kılmayı, çocukları denemeye ve keşfetmeye teşvik etmeyi amaçlıyor.

Bilim merkezinde incelemelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, özellikle gelişme çağındaki çocukların bilimin renkli dünyasını keşfetmesi gerektiğini belirtti.

Bilim merkezinin çocuklar için keyifli bir dünya olduğunu ifade eden Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Burada bilimi ve teknolojiyi hem öğreniyorlar hem de eğleniyorlar. Biz amacımıza ulaşıyoruz. Gençlerimize edilen hizmetle her zaman gurur duyuyoruz. Bilim merkezimizde atmosfer ve ışık, yeryüzü, madde, dinamik dünya, sağlık bilimi, roket bilim, havacılık ve uzay, mühendislik gibi 12 farklı tematik bölümden oluşan sergi alanlarımız mevcut. Ayrıca çocuklarımızın hem eğleneceği hem de bilgileneceği gökevi filmleri ile atölye çalışmaları, söyleşiler, yarışmalar da yapılıyor. Yani geleceğin bilim insanlarına bilimi sevdirmekle işe başlıyoruz. Hep söylediğim gibi Kovid-19 salgını süresince bildiğimiz ama bir kez daha gördüğümüz bir şey varsa o da bilimin ülkemiz ve dünyamız için ne denli önemli olduğu."

Kaynak: AA