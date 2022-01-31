Kayseri Bilim Merkezi'ni 2021'de 50 bin kişi ziyaret etti - Haberler
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Kayseri Bilim Merkezi'ni 2021'de 50 bin kişi ziyaret etti

AA, Hakan Can Şahin - Güncel
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Kayseri Bilim Merkezi'ni 2021'de 50 bin kişi ziyaret etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Bilim Merkezi'ni 2021'de 50 bin kişinin ziyaret ettiğini bildirdi.

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Bilim Merkezi'ni 2021'de 50 bin kişinin ziyaret ettiğini bildirdi.

Büyükkılıç, yaptığı açıklamada, Kayseri Bilim Merkezi'nin başta çocuk ve gençler olmak üzere tüm yaş guruplarının ilgisini çektiğini belirtti.

Merkezde, bilime yönelik bilgilendirme faaliyetlerinin yapıldığını aktaran Büyükkılıç, "Eğitim ile bilime ilişkin hizmetlerin sürdürülmesi için de büyük gayret gösteriyoruz. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne ait merkez 2021'de 50 bin bilimseveri konuk etti. Türkiye'deki 6 TÜBİTAK destekli Bilim Merkezi'nden birisi olan Kayseri Bilim Merkezi, ziyaretçilerine bilimin sırlarına yönelik hizmetler verirken, bilimsel bilgilerin öğretildiği adeta bir okul olarak da görev üstleniyor." ifadesini kullandı.

Kayseri Bilim Merkezi'ni 2021'de 50 bin kişi ziyaret etti

AA / Hakan Can Şahin - Güncel

Memduh Büyükkılıç, Kayseri, Güncel, Haber

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