KAYSERİ Bilim Kurulu Üyesi Çelik: Sonbaharda küçük pikler olabilir
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KAYSERİ Bilim Kurulu Üyesi Çelik: Sonbaharda küçük pikler olabilir

Bilim Kurulu Üyesi Çelik: Sonbaharda küçük pikler olabilirSAĞLIK Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik, "Büyük piki yaşadık ve bundan sonra küçük pikler şeklinde devam edecek diye düşünüyoruz.

04.06.2020 10:05 | Son Güncelleme: 04.06.2020 11:49

Bilim Kurulu Üyesi Çelik: Sonbaharda küçük pikler olabilir

SAĞLIK Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik, "Büyük piki yaşadık ve bundan sonra küçük pikler şeklinde devam edecek diye düşünüyoruz. Sonbaharda tabi pik olabilir. Kurallara uymamız lazım ki bu piki en az zararla atlatalım" dedi.

Bilim Kurulu Üyesi ve Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İlhami Çelik, koronavirüs salgınıyla ilgili son gelişmeleri DHA'ya anlattı. Düğünlerin yapılması konusunda öneride bulunan Prof. Dr. Çelik, "Açık alan düğünleri daha çok tercih edilmesi gereken bir yöntemdir. Ama kapalı bir ortamsa buranın iyi havalandırılması gerekiyor. Kapalı çok mekan olmaması lazım. Klima sisteminin size üfleyecek tarzda olmaması gerekiyor. Sosyal mesafe kurallarına uymanız gerekiyor. Eğer kapalı ortamda iseniz mutlaka maskenizi takmanız ve ellerinizi yüzünüze dokunmamanız önemli. Bizim en güzel önereceğimiz şey düğünlerin açık havada yapılması. Mümkünse çok acele etmemek lazım. Ancak, insanların işleri tabii ki gecikebiliyor. Başka türlü planları var. Düğün de onların içerisinde yer alan bir merasim. Biran önce işlerini halledip normal hayatlarına devam etmeleri gerekiyor" diye konuştu.

'PİK DÖNEMİNİ ZAMANA YAYMAK ÖNEMLİ'

Prof. Dr. Çelik, koronavirüsün bundan sonraki seyrine ilişkin, "Sonbahara doğru havaların soğuması ve insanların kapalı alana girmesi ile birlikte risk görüyoruz. Büyük piki yaşadık ve bundan sonra küçük pikler şeklinde devam edecek diye düşünüyoruz. Sonbaharda tabii pik olabilir. Yaz ayında bunun azalacağını ve en alt seviyede düzeyde seyredeceğini söylemiştik. Aynı fikrimiz devam ediyor. Ancak dediğim gibi tamamen bizim sosyal davranışımız neyi emrediyorsa onu yapmamız lazım. Kurallara uymamız lazım ki bu piki en az zararla atlatalım. Bizim bu pik dönemini zamana yaymak önemli. Yani olmamasını diliyoruz; ancak olursa da bu piki zamana yaymak sağlık iş gücünü azaltmak ve daha baş edilebilir bir hale getirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

'AKCİĞERDE KALICI HASAR OLAN VATANDAŞLARIMIZ VAR'

İyileşen bazı hastaların vücudunda hasarlar gördüklerini kaydeden Prof. Dr. Çelik, "Maalesef akciğerde kalıcı hasar olan vatandaşlarımız var. 'Hipofiz' dediğimiz kemikleşmeye doğru giden akciğer dokusunu kemikleşmiş şeklinde gösteren bir tablo ile karşı karşıya kalan vakalarımız var. Sayısı çok değil. Biz bunları gördük ve onları tedavi etmeye çalışıyoruz. Bunun için zaman gerekiyor, ancak sıkıntı yaşadığımız vakalarımız oldu" dedi.

'AŞIRI VİTAMİN ALMANIZIN FAYDASI YOK'

Bilinçsiz bir şekilde vitamin alınmaması gerektiğini kaydeden Bilim Kurulu Üyesi Çelik, "Hayatın en önemli noktası dengede olmasıdır. Aşırı vitamin almanızın bir faydası yok. Bazen aşırı A vitamini alanları görüyorsunuz. Örnek olarak sapsarı bir vücutla gelirsiniz. İdrarı sapsarı çıkar. Aşırı vitamin alımının bir faydası yok. Sizlere zararı olacak. Vücutta biriken ve birikmeyen vitaminler var. O yüzden lütfen, bizim insanlardan tavsiyemiz dengede olması ve bunu abartmamak gerekiyor" şeklinde konuştu.

KAYSERİ Bilim Kurulu Üyesi Çelik: Sonbaharda küçük pikler olabilir

Kaynak: DHA

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