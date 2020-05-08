KAYSERİ Bilim Kurulu Üyesi Çelik: Başarının sırrı, 1,5 aylık tecrübe oluşturma planlaması
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KAYSERİ Bilim Kurulu Üyesi Çelik: Başarının sırrı, 1,5 aylık tecrübe oluşturma planlaması

KAYSERİ Bilim Kurulu Üyesi Çelik: Başarının sırrı, 1,5 aylık tecrübe oluşturma planlaması
08.05.2020 09:15 | Son Güncelleme: 08.05.2020 09:18

Bilim Kurulu Üyesi Çelik: Başarının sırrı, 1,5 aylık tecrübe oluşturma planlamasıSAĞLIK Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr.

Bilim Kurulu Üyesi Çelik: Başarının sırrı, 1,5 aylık tecrübe oluşturma planlaması

SAĞLIK Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik, koronavirüs salgınıyla mücadelede Türkiye'nin başarısına dikkat çekerek, "Çin'de vakanın ortaya çıkmasının ardından bizim 1,5 ayı aşan deneyim ve tecrübe oluşturma planlamamız oldu. O dönemde hangi hastanelerin pandemi ve yoğun bakım ünitesi yapılacağına karar verdik. Diğer hastaların da bunlara karışmaması için bütün önlemleri aldık ve işte başarı burada yatıyor" dedi.

Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi ve Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik, vatandaşların koronavirüs tedbirlerine genel olarak uyması sonrası vaka sayılarında düşüş yaşandığını belirtti. Alınan tedbirlerin önemine değinen Prof. Dr. İlhami Çelik, "Vatandaşın tedbiri olmazsa olmazdı. Vatandaş şu an, 'Ben evde durmuyorum, dışarı çıkacağım, gezeceğim ve dolaşacağım' gibi bir gayret içerisine girerse gerçekten hiçbir şey başaramayız. Şu an 83 milyonluk bir nüfusta 130 bin gibi bir rakamdan bahsediyoruz. Bu kadar sınırlı tutabilmişiz. Vatandaşın desteği ile bu mümkün olabildi. Evde kaldı, izole oldu ve sosyal mesafe kurallarına uydu. 20 yaş altı ve 65 yaş üstünün sokağa çıkma yasağı var. Bu son derece iyi gidiyor. Bunların hepsinin büyük faydası var" ifadelerini kullandı.

'1,5 AYI AŞAN TECRÜBE PLANLAMAMIZ OLDU'

Koronavirüs nedeniyle kendilerinin ve hastaların da deneyim kazandığını kaydeden Prof. Dr. Çelik, "Bizim de hekimler ve hastalar olarak tecrübemiz şu oldu; Çin'de vakanın ortaya çıkmasının ardından bizim 1,5 ayı aşan bir deneyim ve tecrübe oluşturma planlamamız oldu. Hakikaten biz o dönemde hangi hastanelerin pandemi ve yoğun bakım ünitesi yapılacağına karar verdik. Diğer hastaların da bunlara karışmaması için bütün önlemleri aldık ve işte başarı burada yatıyor. İkinci başarı konusu da tedavi yönünden. Türk hekimleri gerçekten sorgulayan ve düşünen bir hekim olarak hareket ederek bunu gösterdiler ve tedavilerdeki bazı yanlış algıları bertaraf etmeyi bildiler. Olası hasta bakımını çok iyi yaptığımızı gösterdiler" diye konuştu.

'SALGIN BİTMİŞ GİBİ ALGIYA KAPILMAMIZ MÜMKÜN DEĞİL'

Pandemik İnfluenza (Grip) Ulusal Hazırlık Planıyla ilgili de konuşan Prof. Dr. Çelik, "İnfluenzayı biz hastalara yapıyorduk. Zaten ben enfeksiyoncu olduğum yani idareci olmadığım zaman da yapıyorduk. Planımız her zaman hazırdı. Çünkü salgın bitmiş gibi bir algıya kapılmamız mümkün değil. Bundan sonra da yaptığımız bir plan var. Bir sonraki yıl daha iyisini nasıl ortaya koyacağımızın planlamasını yapmamız gerekiyor" dedi.

'SARS KORONAVİRÜS 2'DE DAHA HAZIRLIKLIYDIK'

Sars virüsü ile koronavirüsün birbiriyle bağlantılı olduğunu ifade eden Çelik, "Covid-19 hastalığını yapan virüs sars koronavirüs 2. Bu sars virüsü ile yüzde 80'e yakın bir benzerlik gösteriyor. Mutasyonlar biraz değişiklik göstermiş ve daha patojen ve daha bulaşıcı bir hale gelmiş. Ölüm açısından bakacak olursak sars koronavirüs çok daha fazla ölüme yol açmıştır. Bunu yorumlamak zor. Belki anlaşılması tedavi için farklı olmuş olabilir. Biz onlardan da bir tecrübe kazandık. Sars koronavirüs 2'de daha hazırlıklıydık. Şu an daha tecrübeliyiz. Bunun ne olacağını bilmek zor. Bu tamamen mutasyona bağlı bir şey" şeklinde konuştu.

'İNSANLARA YAKLAŞMAKTAN KORKAR HALE GELDİK'

Sıkıntılı günlerin geride kalacağını umut ettiğini söyleyen Çelik, "Türkiye'de salgının sonlandığı zamanı görmemiz lazım. Yeni vakaların bildirilmediği hepsinin iyileştiği vakalar olacak. Bu önlemler bu kadar sıkı devam eder mi? Hakikaten tamamen kendimizi izole ettik. İnsanlara yaklaşmaktan korkan ve kaçan bir hale geldik. Bu nasıl gidecek, onu göreceğiz; ama belki de arkadaşımızı gördüğümüzde sıkı sıkıya sarılmayacağız. Bunun olacağını sanmıyorum; ama umarım eski günlerimize kavuşacağız diye umut etmekteyim" ifadelerini kullandı.

KAYSERİ Bilim Kurulu Üyesi Çelik: Başarının sırrı, 1,5 aylık tecrübe oluşturma planlaması

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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