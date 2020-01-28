: Kayseri bilgi yarışmasındaki 'pırtımpırt' sorusu eski yarışmacıyı üzdü

28.01.2020 18:29 | Son Güncelleme: 28.01.2020 18:36

Bilgi yarışmasındaki 'pırtımpırt' sorusu eski yarışmacıyı üzdü

KAYSERİ'nin Develi ilçesinde yaşayan ve 2015 yılında bir televizyon kanalında yayınlanan bilgi yarışmasına katılarak 30 bin TL kazanan Emsal Tekir (54), geçen günlerde aynı bilgi yarışmasında sorulan ve yarışmacının bilemediği pırtımpırt yemeğini yaptı. Soruyu görünce üzüldüğünü belirten Tekir, "O sorunun yarışmacı kadına çıkmasına üzüldüm. 'Keşke bana çıksaydı' dedim" dedi.

Bir televizyon kanalında yayınlanan 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasında geçen günlerde bir yarışmacıya yemek sorusu yöneltildi. Yarışmacıya, 'Hangi adda bir yemek vardır?' sorusu sorulurken cevap şıkları arasında cırtımcırt, pırtımpırt, tırtımtırt ve zırtımzırt seçenekleri yer aldı. Yarışmacı, cevabın pırtımpırt olduğu soruyu bilemeyerek yarışmadan çekildi. Kayseri'nin Develi ilçesine ait olan pırtımpırt yemeğini 5 yıl önce 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasına katılan ve 30 bin TL para ödülü kazanan Emsal Tekir yaptı. Evli 3 çocuk annesi Tekir, Develi ilçesine ait yöresel yemeği evinde pişirdi.

'PIRTIMPIRT YOKLUK YEMEĞİYMİŞ'

Pırtımpırt yemeğinden bahseden Tekir, "Pırtımpırt Develi ilçemizin yöresel yemeğidir. Bu yemeğimiz en çok kış mevsiminde yapılır. Pırtımpırt geçmiş yıllarda yokluk yemeğiymiş. Yokluk zamanlarında kadınlar yaprak, nohut, fasulye ve kemik etinden bu yemeği yaparlarmış. Bu yemeğe de pırtımpırt adını koymuşlar. Biz Kayseri'nin Develi ilçesindeyiz ama Kayserililerde bu yemeği fazla bilmez. Develi halkı olarak yarışmada bu soru sorulduğu için teşekkür ediyoruz. Pırtımpırtımızı sadece Develi ilçemiz biliyordu, artık dünya bilir oldu" ifadelerini kullandı.

'PIRTIMPIRT YEMEĞİMİZ ENERJİ DEPOSU'

Pırtımpırt yemeğinin tarifini anlatan Tekir, "O sorunun sorulmasının ardından telefonlarımız susmaz oldu. 'Pırtımpırt nasıl yapılıyor?' diye soranlar oluyor. Pırtımpırt yemeğimiz çok lezzetli. Pırtımpırt yapmak için kurutulmuş yaprağı haşlarız. Nohut ve fasulyeyi bir gün önceden ıslatırız. Yemek yapmaya başlarken önce soğan kavururuz. Üstüne nohudu, fasulyeyi, haşlanmış yaprağı, çemen, pul biber ve haşlanmış kemikli eti koyarız. Yemekte bol tereyağı ve zeytinyağı olması ayrı bir lezzet katar. Yaklaşık 1 saat süren pişirme işleminin ardından yemeğimiz hazır olur. Pırtımpırt yemeğimiz enerji deposu. Yemeğimizin adı değişik gelebilir ama lezzeti çok güzel" şeklinde konuştu.

'BAŞKA İLDE YAŞAYAN KİŞİ BU SORUYU BİLEMEZ'

Başka yörede yaşayan kişilerin pırtımpırt sorusunu bilmesinin zor olacağını kaydeden Tekir, "Benim de keşke milyoner olmak yarışmasında 60 bin liralık sorum pırtımpırt olsaydı. Bana çıksaydı ben çok sevinirdim ve 'pırtımpırt' diyebilirdim. O sorunun yarışmacı kadına çıkmasına üzüldüm. 'Keşke bana çıksaydı' dedim. Yarışmada soruyu görenler beni aradı. Başka ilde yaşayan kişi bu soruyu bilemez. Biz nasıl başka ilçenin özel yemeğini bilemiyorsak o sorunun sorulduğu kadında bilemez" dedi.

Kaynak: DHA

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