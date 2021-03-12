Kayseri beyaza büründü
12.03.2021 10:37 | Son Güncelleme: 12.03.2021 10:46
KAYSERİ'de gece saatlerinde etkili olan kar yağışı ile birlikte kent merkezi beyazaz büründü.
KAYSERİ'de gece saatlerinde etkili olan kar yağışı ile birlikte kent merkezi beyazaz büründü.
Kentte dün akşam saatlerinde başlayan sağanak, gece yarısı yerini kar yağışına bıraktı. Gece boyu etkili olan yağış nedeniyle kent merkezi beyaza büründü. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, yürümekte zorlandı. Belediyelerin karla mücadele ekipleri karla kaplanan yolları açarak, tuzlama yaptı. Yüksek kesimlerde yer yer kar kalınlığı 30 santimetreye yaklaştı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olcay DÜZGÜN