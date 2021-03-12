Kayseri beyaza büründü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Kayseri beyaza büründü

12.03.2021 10:37 | Son Güncelleme: 12.03.2021 10:46
Kayseri beyaza büründü

KAYSERİ'de gece saatlerinde etkili olan kar yağışı ile birlikte kent merkezi beyazaz büründü.

KAYSERİ'de gece saatlerinde etkili olan kar yağışı ile birlikte kent merkezi beyazaz büründü.

Kentte dün akşam saatlerinde başlayan sağanak, gece yarısı yerini kar yağışına bıraktı. Gece boyu etkili olan yağış nedeniyle kent merkezi beyaza büründü. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, yürümekte zorlandı. Belediyelerin karla mücadele ekipleri karla kaplanan yolları açarak, tuzlama yaptı. Yüksek kesimlerde yer yer kar kalınlığı 30 santimetreye yaklaştı.


Kayseri beyaza büründü
Kayseri beyaza büründü
Kayseri beyaza büründü
Kayseri beyaza büründü
Kayseri beyaza büründü
Kayseri beyaza büründü
Kayseri beyaza büründü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olcay DÜZGÜN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Ziya Selçuk Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Murat Balcı Bülent Ersoy Ferhan Şensoy İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Caner Erkin Ersun Yanal Ali Şansalan İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kayseri beyaza büründü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.3.2021 10:47:30. #1.15#
title