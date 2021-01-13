Kayseri beyaza büründü

KAYSERİ'de kar yağışı etkili oldu. Yağışla birlikte şehir beyaza büründü.

Kayseri'de gündüz etkili olan rüzgarın ardından akşam saatlerinde kar yağışı başladı. Kar yağışı kent merkezinde ve ilçelerde etkili olurken, şehir kısa sürede beyaza büründü. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, yürümekte zorlandı. Yüksek kesimlerde yer yer kar kalınlığı 15 santimetreye yaklaştı. Belediye ekipleri kar yağışının ardından tuzlama çalışması yaptı.Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, kar yağışının hafta sonuna kadar belirli aralıklarla sürmesinin beklendiği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olcay DÜZGÜN