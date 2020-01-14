Kayseri Belsinspor golcüsü Hasan Yazgan Açıklaması

14.01.2020 16:15 | Son Güncelleme: 14.01.2020 16:20

Kayseri Belsinspor'u liderliğe taşıyan golleri atan Hasan Yazgan, bu sezon mutlu sona ulaşacaklarını söyledi.



Geride kalan hafta oynadıkları Kayseri Gençlerbirliği maçının ikinci yarısında 1-0 yenik duruma düşen takımı Belsinspor'u 90. ve 90+4. dakikalarda attığı goller ile galibiyete taşıyan Hasan Yazgan, duygularını İHA'ya anlattı. 2,5 yaşındaki Bulut isimli Pekinez cinsi köpeği ile galibiyet sevinci yaşayan Hasan Yazgan, "Bu maçta galip gelmek çok önemliydi bizim için. Yenik duruma düştük. 2 gol attım. Galip geldik çok şükür. Arkadaşlarımın ayağına sağlık. Herkes iyi mücadele etti, iyi maç oldu. İnşallah bundan sonraki maçları da alıp şampiyonluk yolunda iyi bir yerlere geleceğiz. Bu sezon şampiyon olacağız" dedi.



Bu sezon Belsinspor forması ile Süper Amatör Küme'de 14 maça çıkan Hasan Yazgan, 4 gol atarken 8 de asist yaptı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA