Kayseri Basketbol'un Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kayseri Basketbol'un Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

Kayseri Basketbol'un Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu
Demirören Haber Ajansı / İlyas Kaplan - Haberler | Spor

Bellona Kayseri Basketbol, Kadınlar Avrupa Ligi ön elemesinde Romanya'dan ACS Sepsi, Macaristan'dan ise Atomeromu KSC Szekszard ile eşleşti.

Bellona Kayseri Basketbol, Kadınlar Avrupa Ligi ön elemesinde Romanya'dan ACS Sepsi, Macaristan'dan ise Atomeromu KSC Szekszard ile eşleşti.   

Fenerbahçe ve Galatasaray ile birlikte Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olan Bellona Kayseri Basketbol'un karşılaşacağı rakipleri belli oldu. Ön eleme oynayacak olan Kayseri temsilcisi, Romanya'dan ACS Sepsi, Macaristan'dan ise Atomeromu KSC Szekszard ile eşleşti. Karşılaşmalar 21 ve 23 Eylül'de Romanya'da oynanacak. Ön eleme müsabakaları öncesi açıklama yapan Bellona Kayseri Basketbol Asbaşkanı Özkan Arseven, "21 Eylül tarihinde Macaristan temsilcisi Atomeromu KSC Szekszard, 23 Eylül'de ise ACS Sepsi takımları ile karşılaşacağız. Kadınlar Avrupa Ligi grup maçlarına kalmak için mücadele edecek takımımıza ve teknik kadromuza güveniyor ve başarılar diliyorum" diye konuştu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İlyas Kaplan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Şimşek Devlet Bahçeli Mustafa Destici Jens Stoltenberg Bekir Pakdemirli
Magazin Hande Erçel Serdar Ortaç Yıldız Tilbe Haluk Levent
Spor Gervinho Mustafa Er Mert Günok Burak Elmas Alex Teixeira
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Kayseri Basketbol'un Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.8.2021 18:19:03. #1.14#

title