HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Kayseri Basketbol'da yeni sezon hazırlıkları başladı

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Bellona Kayseri Basketbol, yeni sezon hazırlıklarına başladı.

Kayseri Basketbol'da yeni sezon hazırlıkları başladı
18.08.2020 11:00 | Son Güncelleme: 18.08.2020 11:03

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Bellona Kayseri Basketbol, yeni sezon hazırlıklarına başladı.  

Kadir Has Kongre ve Spor Salonu'nda gerçekleştirilen antrenmana yerli sporcular katıldı. Antrenman öncesi açıklama yapan Bellona Kayseri Basketbol Başantrenörü Ayhan Avcı, "Bu sene gerçekten çok anlamlı ve doğru takım olduğunu düşünüyorum. Yerli isimler kariyerini burada yapan, buradan yetişip A Milli Basketbol takımına kadar kadar giden Esra Ural Topuz, Melis Gülcan ve Ayşegül Günay Aladağ'ı alarak yaptık. Bu kulübün onlarda çok emeği var. Onları gençken misafir etmiştik, onlardan çok şey bekliyorum. Takımın geri kalanı Ümit Milli ve Genç Milli takımı forması giyen isimler. Bunların arasına alt yapıdan da 4 kızımızı ekledik.  4 yabancı transferden sadece 1'i tecrübeli. Dış transferlerin ne kadar tutacağı lig başlayınca belli olacak. Bu sezon iyi bir lig geçireceğimizi düşünüyorum" diye konuştu.Bellona Kayseri Basketbol'un yeni transferlerinden olan Melis Gülcan ise, "Takım henüz eksik, şu an için sadece Türklerle çalışmalara başladık. Yabancılar aramıza katılmadı.  Takım kimyası oturursa sezona iyi bir şekilde başlangıç yaparız. Hem ligde hem Avrupa'da takımın en yüksek yerde olmasını istiyoruz, umarım bunu başarırız" ifadelerini kullandı.  

Bellona Kayseri Basketbol Sportif Direkörü Ahmet Bozbey de, genç ağırlıklı bir kadro oluşturduklarını belirterek, "Sezonu yerli isimlerle açtık. Yabancılar yaklaşık 1 ay sonra burada olacaklar. Bütçesel olarak hemen hemen geçen seneki bütçe kadar bir bütçeyle bir takım oluşturduk ama çok daha anlamlı bir takım oluşturduğumuzu düşünüyorum. Pandemi nedeniyle yabancılar ülkemize gelemeyebilir. Lig yerli isimler oynanabilir. Hocamızın transferin listesinin ilk sırasına yazdığı isimleri kadromuza kattık. İnşallah sıkıntısız, güzel bir sezon geçiririz" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Karantinada olması gereken çiğ köfteci satış yaparken yakalandı Güncel
Karantinada olması gereken çiğ köfteci satış yaparken yakalandı
Fenerbahçe, Mame Thiam'ı 3 yıllığına kadrosuna kattı Spor
Fenerbahçe, Mame Thiam'ı 3 yıllığına kadrosuna kattı
Erzincan'da koronavirüs vaka sayıları arttı acil olmayan ameliyatlar ertelendi Güncel
Erzincan'da koronavirüs vaka sayıları arttı acil olmayan ameliyatlar ertelendi
Gazeteci Sabahattin Önkibar, koronavirüse yakalandı: Durumum kritik Güncel
Gazeteci Sabahattin Önkibar, koronavirüse yakalandı: Durumum kritik
Şemsiyesiz dışarı adım atmayın! Meteoroloji'den 5 il için gök gürültülü sağanak uyarısı Güncel
Şemsiyesiz dışarı adım atmayın! Meteoroloji'den 5 il için gök gürültülü sağanak uyarısı
Kuyumcuyu dolandırmak istedi, foyası ortaya çıkınca nasıl kaçacağını şaşırdı 3. Sayfa
Kuyumcuyu dolandırmak istedi, foyası ortaya çıkınca nasıl kaçacağını şaşırdı
Emine Bulut soruşturmasında karar: Polislerin ihmali yokmuş
Emine Bulut soruşturmasında karar: Polislerin ihmali yokmuş
Galatasaray'ın eski teknik direktörü Igor Tudor, Andrea Pirlo'nun yardımcısı oluyor
Galatasaray'ın eski teknik direktörü Igor Tudor, Andrea Pirlo'nun yardımcısı oluyor
Mersinli vatandaş, hatalı basım 100 lira için koleksiyonerlerden teklif bekliyor
Mersinli vatandaş, hatalı basım 100 lira için koleksiyonerlerden teklif bekliyor
Galerilerin satılık ve kiralık araçları yol ve kaldırım üstüne park etmesi yasaklandı
Galerilerin satılık ve kiralık araçları yol ve kaldırım üstüne park etmesi yasaklandı
Cilt kanseri olduğu için güneşe çıkamayan 8 yaşındaki Salih'in tedavisi başladı
Cilt kanseri olduğu için güneşe çıkamayan 8 yaşındaki Salih'in tedavisi başladı
Korona savaşçısı Mehmet Ceyhan'ın çorbacıda çektirdiği fotoğrafa tepki yağıyor
Korona savaşçısı Mehmet Ceyhan'ın çorbacıda çektirdiği fotoğrafa tepki yağıyor
Survivor yarışmacıları Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı sarmaş dolaş yakalandı
Survivor yarışmacıları Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı sarmaş dolaş yakalandı
Küçük kıza cinsel istismarda bulunan bakkalı, mahalleli linç etti
Küçük kıza cinsel istismarda bulunan bakkalı, mahalleli linç etti
Akın akın geliyorlar! 16 günde 120 bin Rus turist Türkiye'ye giriş yaptı
Akın akın geliyorlar! 16 günde 120 bin Rus turist Türkiye'ye giriş yaptı
Son Dakika: Merkez Bankası'ndan TL için yeni hamle: Bankaların borç alabilme limitleri yarıya düşürüldü
Son Dakika: Merkez Bankası'ndan TL için yeni hamle: Bankaların borç alabilme limitleri yarıya düşürüldü
Yamaç paraşütü yapan gençlerin karşısına polis helikopteri çıktı
Yamaç paraşütü yapan gençlerin karşısına polis helikopteri çıktı
Yolda yürürken başına kedi düşen adam hastanelik oldu! O anlar kamerada
Yolda yürürken başına kedi düşen adam hastanelik oldu! O anlar kamerada
Sivas'ta yaşayan emekli vatandaş, 100 bin lira vermelerine rağmen satmadığı 1974 model minibüse gözü gibi bakıyor
Sivas'ta yaşayan emekli vatandaş, 100 bin lira vermelerine rağmen satmadığı 1974 model minibüse gözü gibi bakıyor
Ülkesi açlık kriziyle boğuşan Kuzey Kore lideri Kim'den korkunç talimat: Evcil köpekleri toplayın
Ülkesi açlık kriziyle boğuşan Kuzey Kore lideri Kim'den korkunç talimat: Evcil köpekleri toplayın
Mısır Meclisi, Yunanistan ile imzalanan deniz yetki alanları anlaşmasını onayladı
Mısır Meclisi, Yunanistan ile imzalanan deniz yetki alanları anlaşmasını onayladı
Bu kitap ünlülerin elinden düşmüyor! 'Bugüne dek neredeydin sen?' pandemi dönemindeki evlilikleri inceliyor
Bu kitap ünlülerin elinden düşmüyor! "Bugüne dek neredeydin sen?" pandemi dönemindeki evlilikleri inceliyor
Ünlü şarkıcının son görüntüsü kahretti! İki kadının yardımıyla ancak yürüyebiliyor
Ünlü şarkıcının son görüntüsü kahretti! İki kadının yardımıyla ancak yürüyebiliyor
Halit Ergenç, sevgilisini döven Ozan Güven'i savundu: Olaydan alnının akıyla çıkacak
Halit Ergenç, sevgilisini döven Ozan Güven'i savundu: Olaydan alnının akıyla çıkacak
Güne yükselişle başlayan dolar 7,39'dan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 7,39'dan işlem görüyor
Güvenli limana dönüş başladı! Altın fiyatlarında hızlı yükseliş sürüyor
Güvenli limana dönüş başladı! Altın fiyatlarında hızlı yükseliş sürüyor
Beşiktaş, Bernard Mensah transferini açıklarken Galatasaray'a göndermede bulundu
Beşiktaş, Bernard Mensah transferini açıklarken Galatasaray'a göndermede bulundu
Ticaret Bakanlığı'nın düzenlemesiyle e-ticarette fahiş fiyat ve stokçuluk son bulacak
Ticaret Bakanlığı'nın düzenlemesiyle e-ticarette fahiş fiyat ve stokçuluk son bulacak
İstanbul'da iğrenç olay! Alkol aldıkları evde genç kıza cinsel istismarda bulunan şahıs suçüstü yakalandı
İstanbul'da iğrenç olay! Alkol aldıkları evde genç kıza cinsel istismarda bulunan şahıs suçüstü yakalandı
MasterChef Türkiye'de ilk takımlar kuruldu! Seçimlerde yarışmacılar birbirine girdi
MasterChef Türkiye'de ilk takımlar kuruldu! Seçimlerde yarışmacılar birbirine girdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu Aleksandr Lukaşenko
Magazin Emrah Hadise Serdar Ortaç Bülent Ersoy
Spor Fatih Terim Ahmet Ağaoğlu Mustafa Cengiz Malcolm Thomas Omar Elabdellaoui
Daha Fazla Kaza Türk Bursa Ağustos
Şu an buradasınız: Kayseri Basketbol'da yeni sezon hazırlıkları başladı - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.8.2020 11:03:53. #1.14#
title