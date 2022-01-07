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Kayseri Basketbol'da Tolgay Esenci dönemi

Kayseri Basketbol'da Tolgay Esenci dönemi
Demirören Haber Ajansı / İlyas Kaplan - Haberler | Spor

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligitakımlarından Bellona Kayseri Basketbol, başantrenörlük görevi için Tolgay Esenci ile anlaşma sağladı.

KAYSERİ (DHA) - Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

takımlarından Bellona Kayseri Basketbol, başantrenörlük görevi için Tolgay Esenci ile anlaşma sağladı.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde yer alan Bellona Kayseri Basketbol'da 15 senedir başantrenörlük yapan Ayhan Avcı, kulüpteki maddi sıkıntılar nedeniyle istifa etmişti. Daha sonra 2 maça Aclan Kavasoğlu yönetiminde çıkan Kayseri takımı deneyimli çalıştırıcıyla da yollarını ayırmıştı. Kayseri ekibi başantrenörlük görevine Tolgay Esenci getirildi.


Demirören Haber Ajansı / İlyas Kaplan - Spor Haberleri

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