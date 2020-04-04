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Ayhan Avcı, basketbol, Bellona, Kayseri, Spor

Kayseri Basketbol Başantrenörü Ayhan Avcı'dan sezon değerlendirmesi Açıklaması

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bellona Kayseri Basketbol'un başantrenörü Ayhan Avcı, bütçe ve başarı endeksine göre en başarılı oldukları sezonu geçirdiklerini belirtti.

04.04.2020 12:02 | Son Güncelleme: 04.04.2020 12:02
Kayseri Basketbol Başantrenörü Ayhan Avcı'dan sezon değerlendirmesi Açıklaması

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bellona Kayseri Basketbol'un başantrenörü Ayhan Avcı, bütçe ve başarı endeksine göre en başarılı oldukları sezonu geçirdiklerini belirtti.

Avcı, yaptığı yazılı açıklamada, ligin durumuyla ilgili federasyonun vereceği kararı beklediklerini bildirdi.

Ligde normal sezonun bitimine 5 hafta kaldığını anımsatan Avcı, "Lig, bu yıl son 10-15 sezondur görülmemiş bir çekişmeye sahne oluyordu. Ligin beşincisi ile on birincisi arasında sadece 3 galibiyet fark var." ifadelerini kullandı.

Bellona Kayseri Basketbol'un son 3 sezondur geçmiş borçlarını ödemeye çalışan bir kulüp görüntüsünde olduğunun altını çizen Avcı, şöyle devam etti:

"Bu yıl da geçmiş sezonlar gibi maddi yatırımımız söz konusu değildi. Tahminim kulübümüz tüm borçlarını bu sezon sonu itibarıyla sonlandıracak ve önümüzdeki yıldan itibaren yine her kulvarda başa oynayan bir yapıya kavuşacaktır. Zaten maddi yatırım yapıldığında Türkiye ve Avrupa'daki başarıları ortadadır. Üç sezondur istenilen noktalarda olamamayı, daha ileri gidebilmek için biraz geriye adım almak olarak görmek lazım. Son 10 yılda 3 Avrupa ikinciliği kazanmış, 1 Türkiye Kupası finali, 1 play-off finali, 2 Avrupa Kupası yarı finali ve en önemlisi 1 kez Avrupa Ligi çeyrek finali oynayabilmiş, Türkiye'nin Fenerbahçe ve Galatasaray ile beraber Avrupa'da marka olmuş bir takımından bahsediyoruz."

Sezona başlarken amaçlarının öncelikle ligde kalmak ve başarılabilirse ilk 8'e girip play-off oynayabilmek olduğunu aktaran Avcı, "Bugün itibarıyla konumumuz yedincilik. Bütçe ve başarı endeksine bakarsak belki de en başarılı olduğumuz sezon diyebilirim. Bellona Kayseri, bu sezon hem borçlarını ödeme imkanı sağlamış hem de istenilen tüm sportif başarılara ulaşmıştır. Bundan dolayı çok mutluyum." değerlendirmesinde bulundu.

Avcı, köklü ve mobilya dünyasının lokomotifi büyük bir firma olan Bellona'nın son 3 sezondur takımlarına sponsor olmasının ise kendileri açısından büyük şans olduğunu kaydetti.

13 sezondur Kayseri'de olduğunu hatırlatan Avcı, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu süre içerisinde doğru, akılcı ve iyi işler yaptığımızı düşünüyorum. Kupa hala eksik ama Türkiye'de ve Avrupa'da Kayseri ismi, kadın basketbolunda bir marka haline geldi. Ayrıca Kayseri 14 sezondur kadınlar liginde aralıksız şekilde mücadele ediyor. Bence bu da büyük bir başarı. Bundan dolayı çok mutluyum. Bellona Kayseri Basketbol önümüzdeki 2-3 sezon içinde tekrar üst düzey başarılara imza atacaktır."

Kaynak: AA

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