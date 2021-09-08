Kayseri Barosu seçime gidiyor
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Kayseri Barosu seçime gidiyor

Kayseri Barosu seçime gidiyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kayseri Barosu Olağan Genel Kurul Toplantısı 11 Eylül'de yapılacak.

Kayseri Barosu Olağan Genel Kurul Toplantısı 11 Eylül'de yapılacak.

Kayseri Barosu'ndan yapılan açıklamada, 4 Eylül'deki Olağan Genel Kurul'da yeterli çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle ikinci toplantının 11 Eylül'de yapılacağı bildirildi. Kadir Has Kültür Sanat ve Kongre Merkezi'nde saat 10: 00'da yapılacak toplantının ardından 12 Eylül tarihinde ise yine aynı yerde seçimlerin yapılacağı aktarıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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