Kayseri Barosu, "Pandemide kadınlara yönelik dijital şiddet de artmakta"
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Kayseri Barosu, "Pandemide kadınlara yönelik dijital şiddet de artmakta"

08.03.2021 09:13 | Son Güncelleme: 08.03.2021 09:17
Kayseri Barosu,

8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Kayseri Barosu tarafından yapılan yazılı açıklamada, pandemi döneminde kadınlara yönelik dijital şiddetin de arttığı ifade edildi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Kayseri Barosu tarafından yapılan yazılı açıklamada, pandemi döneminde kadınlara yönelik dijital şiddetin de arttığı ifade edildi.

Kayseri Barosu tarafından yapılan açıklamada, "Günümüzde 8 Mart'lar kadınların seslerini duyurmak için ayrımcılıkların, şiddetin ve sorunların dile getirildiği, çözüm önerilerinin sıralandığı, kadınların mücadele ve dayanışmasının vurgulandığı gün olmuştur. Her gün yüzlerce kadının psikolojik, fiziksel şiddet gördüğü hatta öldürüldüğü bir dünyada yaşamaktayız. Kadın hakları gününde dahi kadınların uğradığı şiddet ve can kayıpları haberlerini izliyoruz. Ortak amacımızın, nüfusun yarısını oluşturan kadınları diğer yarısı ile eşit konuma getirmek için çözümler geliştirmek ve kadınların gücünü hayatın her alanına eşit katmak olduğunu düşünüyoruz. Bu sayede kız çocuklarımızın eğitimine verilen önem ve bu uğurda yapılan yatırım, yarının güçlü toplumunu ve üretken ekonomisini mümkün kılacağını biliyoruz" ifadesinde bulunuldu.

Covid-19 Pandemisi'nin ölümcül sonuçları artmaya devam ettiğinin altının çizildiği açıklamada, "Tüm dünyada kadınlar bu süreçte şiddete daha çok maruz kalmakta ve kadına yönelik psikolojik, cinsel, fiziksel, ekonomik, dijital şiddet artmaktadır. Korona virüs döneminde internet ve sosyal medya kullanımındaki artış, kadınlara yönelik dijital şiddeti de artırmıştır" denilerek açıklamaya şu şekilde devam edildi:

"Yapılan son çalışmalara göre kadınların dijital şiddete maruz kalma oranı erkeklere göre 27 kat fazladır. Salgın sürecinde uygulanan karantina dönemlerinde "evde kalmak" bir sağlık tedbirinin zorunlu hali iken, kadınlar kendilerine şiddet uygulayan erkeklerle bir arada yaşamaya zorlanmış, bu sebeplerle de şiddete maruz kalmışlardır. Karantina döneminde ve izolasyon koşullarında yaşayan kadınların ve çocukların bu süreçte nasıl etkilendiğine yönelik yapılan araştırmalar psikolojik, ekonomik, cinsel, fiziksel ve dijital şiddetin arttığını göstermektedir. Pandemi döneminde şiddete uğrayan kadınların ilgili birimlere başvurması konusunda daha fazla zorlukla karşılaştıkları ve hizmetlere erişemedikleri tespit edilmiştir. Karantinaların başladığı Mart ayında sadece 21 kadın cinayete kurban gitmiştir. Geçen yılın aynı dönemine göre şiddet oranı %38 artmıştır. Artışın en büyük nedenlerinin başında ise erkeklerin eve kapanması ve işsiz kalması gösterilmektedir. Bu da bizlere İstanbul Sözleşmesi ve 6284 Sayılı Kanun'un da etkili bir biçimde uygulanmasının gerekliliğini bir kez daha göstermektedir." - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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