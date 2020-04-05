Kayseri Barosu'ndan duygulandıran paylaşım Kayseri Barosu Avukat Hakları Komisyonunca, "5 Nisan Avukatlar Günü" dolayısıyla paylaşılan 49 yıllık mektup ilgi gördü.

Kayseri Barosu Avukat Hakları Komisyonunca, "5 Nisan Avukatlar Günü" dolayısıyla paylaşılan 49 yıllık mektup ilgi gördü.

Kayseri Barosu Avukat Hakları Komisyonunun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ettiği yemine sadık kalan, mesleğin onuruna ve kurallarına uygun davranan tüm avukatların 5 Nisan Avukatlar Günü kutlanarak, 9 Ağustos 1971'de, Kayseri'de cezaevinde yatan biri tarafından Kayseri Baro Başkanlığı'na gönderilen mektup paylaşıldı.

Mektupta, şu ifadelere yer verildi:

"Aslen Urfa'nın Siverek kazasından olup 4 senedir bi gayri hakkın hapiste bulunmaktayım. Fakir olmam hasebiyle hal ve vaziyetim, bir avukat tutmama dahi imkan vermedi. O kadar ki dört senedir elim koynumda kaldı. Mahkemede halimi açıkça ifade edecek lisanım da yoktur. Beşeriyetin hukuklarını kanun karşısında yılmadan müdafaa ve masum ve mazlum vatandaşları mahkeme karşısında savunmayı meslek ittihaz eden siz sayın baro başkanından davama Allah rızası için meccanen bakabilecek bir avukat tahsis edilmesi hususunun emir ve müsaadelerinize arz ve istirham ederim."

Kaynak: AA