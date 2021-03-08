Kayseri Barosu kadın avukatlar ve personel için bin fidan dikti

Kayseri Barosu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın avukatlar ve çalışanlar için bin fidanı toprakla buluşturdu.

Kayseri Barosu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın avukatlar ve çalışanlar için bin fidanı toprakla buluşturdu.

Kocasinan ilçesindeki Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz Hatıra Ormanı'nda gerçekleştirilen etkinliğe, Baro Başkanı Cavit Dursun, Denetimli Serbestlik Müdürü Mehmet Semiz, kadın avukatlar ve baro çalışanları katıldı.

Dursun, burada yaptığı açıklamada, hatıra ormanına barodaki tüm kadın personel, avukatlar ve stajyerleri temsilen birer fidan dikmeye karar verdiklerini söyledi.

Bunu da kadın meslektaşlarının katılımıyla gerçekleştirdiklerini belirten Dursun, "Şiddetin, ayrımcılığın, nefretin değil, birleştiriciliğin, bütünleştiriciliğin, sevginin, merhametin, hoşgörünün olduğu insan ikliminde kadınıyla, erkeğiyle bir bütün olarak bu değerlerin yaşatılması, anılması ve kutlanması gerektiği inancındayız. 8 Mart'ın bir kutlama günü değil, farkındalık, dayanışma ve mücadele günü olduğunu düşünüyorum." dedi.

Kayseri Barosu Kadın Haklarından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Nilay Karahan da Kayseri'de görev yapan bütün kadın meslektaşları adına bir fidan yaşasın duygularıyla etkinliği düzenlediklerini aktararak, "Daha aydınlık, şiddetin olmadığı, bizlerin birey olarak kabul edildiği nice 8 Martlar görmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Açıklamaların ardından, baro çalışanı kadınların isimlerinin yazılı olduğu fidanlar dikildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Asil