Kayseri Balıkçı Esnafından Bariyer İsyanı

Kayseri Balıkçı esnafından bariyer isyanı

Balıkçı esnafından bariyer isyanı

KAYSERİ'de, balıkçı esnafının bulunduğu caddede belediye ekiplerinin yol kenarına bariyer koymasına tepki gösteren balıkçı esnafı işlerinin düştüğünü belirterek, bariyerlerin kaldırılmasını istedi.

Melikgazi ilçesi Sivas Caddesi girişinde balıkçılık yapan esnaf, Büyükşehir Belediyesinin işyerlerinin önünde çevre düzenlemesi yaparak, yol kenarlarına bariyerler koyduğunu belirterek, duruma tepki gösterdi. Balıkçı esnafı adına açıklama yapan Su Ürünleri Mühendisi Fırat Karaduman, "Bizler Kayseri Sivas Caddesi esnafıyız. Yaklaşık 40 yıldır işyerlerimizde çeşitli ticari faaliyetlerde bulunmaktayız. Yıllık binlerce lira devlete vergi, SGK primi ödeyen, onlarca çalışanı bünyesinde barındıran yüzlerce aileye AŞ veren işletmelerimiz adına bu açıklamayı yapmaktayım. Bulunduğumuz yer şehrimizin en işlek ve en hareketli bölgesidir. Burada yaya, araç trafiği de haliyle hareketli ve yoğundur. Yaklaşık 2 ay önce Kayseri Büyükşehir Belediyesinin almış olduğu bir karar ile bizlerin hiç görüşü alınmadan işyerlerimizin önündeki otopark iptal ederek, sözde yaya yolunu genişletmek bahanesiyle işyerlerimizin önü demir bariyerler ile kapatılmış, esnafımız mağdur edilmiştir. Bu yaşananların ardından işlerimiz çok düştüğünden dolayı çalışan personelimizi işten çıkartmaya başladık. Bir müddet sonrada işyerlerimizi kapatmak zorunda kalacağız. Sivas Caddesi esnafı olarak çok mağdur durumdayız" ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'e sitem eden Karaduman, "Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ve ekibi, bizleri hiç dinlemeden gerçekleştirdikleri keyfi uygulamaları ile bu mağduriyetimizin en önemli sorumlusudur. Demir bariyerler konulduktan sonra işyerlerimize mallarımızı indiremiyoruz. Müşterilerimiz alışveriş için araçlarını işyerimizin önüne park edemiyor. Bu durum gerek bizi gerekse müşterilerimizi çok zor durumda bırakıyor. Bizler işyerlerimizin önlerindeki demir bariyerlerin kaldırılmasını, cep park uygulamasına geçilmesini ve Büyükşehir Belediyesinin biz Sivas Caddesi esnafları ile istişare ederek, işyerlerimizin önünün daha kullanılabilir bir düzene sokulmasını veya eski haline getirilmesini istiyoruz" şeklinde konuştu.