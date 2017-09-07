Kayseri Bakanlardan Elitaş'a Taziye Ziyareti

Bakanlardan Elitaş'a taziye ziyareti



Geçtiğimiz günhayatını kaybeden AK Parti Grupbaşkanvekili ve Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş'ın kayınbiraderi Ahmet Ulubaş için Milli Eğitimi Bakanı İsmet Yılmaz, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu taziye ziyaretinde bulundu.



Merkez Kocasinan İlçesine bağlı Erciyesevler Mahallesinde bulunan cenaze evine gelen bakanlar ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Mustafa Elitaş'a ve hayatını kaybeden Ahmet Ulubaş'ın hayırsever babası Osman Ulubaş'a başsağlığı diledi. Okunan Kur-an Kerim ve yapılan duanın ardından Bakanlar bir süre Mustafa Elitaş ile görüştü. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, hayırsever iş adamı Osman Ulubaş'a hayatını kaybeden Ahmet Ulubaş'ın da isminin yer aldığı bir okulu yapabileceğini söyledi. Kısa sohbetin ardından bakanlar cenaze evinden ayrıldı.