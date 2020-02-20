Kayseri, Bakanlar Pakdemirli ve Dönmez'i ağırlayacak

20.02.2020 14:40 | Son Güncelleme: 20.02.2020 14:40

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri'nin 21 Şubat'ta Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'yi, 22 Şubat'ta da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'i ağırlayacağını belirtti.

Büyükkılıç, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki bakanlardan oluşan kabine üyelerinin sık sık illeri ziyaret ederek, ihtiyaç ve talepleri yerinde gördüklerini aktardı.

Bu çerçevede Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in Kayseri'ye geleceğini bildiren Büyükılıç, şunları kaydetti:

"21 Şubat'ta Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Bekir Pakdemirli, 22 Şubat'ta ise Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sayın Fatih Dönmez ilimize gelecek. Tarım ve Orman Bakanımız sektör toplantısı yapacak ve Büyükşehir Belediyemizi ziyaret edecek. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sayın Fatih Dönmez'i ise 22 Şubat Cumartesi günü ağırlayacağız. Sayın Bakanımızın katılımıyla Büyükşehir Belediyemizde ilçelerimizi de kapsayan bir koordinasyon toplantısı gerçekleştireceğiz."

Büyükkılıç, iki bakanın tarım ve hayvancılık ile enerji konusunda Kayseri'nin daha da gelişmesine katkı vereceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA