: Kayseri bakan albayrak kayseri'de temaslarda bulundu

13.12.2019 15:14 | Son Güncelleme: 13.12.2019 15:21

Bakan Albayrak Kamu bankaları, 2020'ye girmeden tek haneli faizleri başlatıyor

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Faizler, maliyetler düşüyor. Biz diyoruz ki kamu bankaları kamu bilinciyle hareket ediyorsa bu iyileşmeleri hemen piyasaya yansıtması lazım. İnşallah 11, 13,5 oranını aynı şekilde yüzde 9 ile yüzde 11,5 aralığına düşürerek inşallah bunu en kısa sürede reel sektöre yansıtacağız. Allah'ın izniyle 2020'ye girmeden kamu bankalarımız tek haneli faizleri piyasalarımıza başlatıyor dedi.

Kayseri Ticaret Odası'nda düzenlenen 'Kayseri İş Dünyası Buluşması'na, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Vali Şehmus Günaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, ilçe belediye başkanları ve iş insanları katıldı.

Programda konuşan Bakan Albayrak, Kayseri'nin önemine değinerek, Eğer Türkiye büyük başarılara imza atacaksa, Türkiye ekonomisi en üst ligde yer alacaksa girişimcisinden KOBİ'sine, sanayicisine kadar hep birlikte el ele vererek, birbirimizden güç alarak bu ekonomiyi inşa etmemiz lazım. Türkiye ekonomisinin kalkınma serüveninde en iyi sanayi üslerimizden bir tanesi olan Kayseri, Türkiye ve bizler için çok önemli. Çalışkan ve üretken olan şehrimiz Kayseri'de dün nasıl yerli ve milli bir ekonominin en önemli paydaşlarından birisi olduysa inşallah bundan sonra da bahsettiğim değişim sürecinin de en önemli taşıyıcılarından birisi olacak ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE'NİN POTANSİYELİNE GÜVENENLERİN KAZANDIĞI BİR DÖNEM OLDU'

Ülkenin zorlu süreçlerden geçtiğini kaydeden Albayrak, Hepimizin malumu geçtiğimiz 1,5 yılda çok çetin bir süreçten geçtik. Tarihimizin en büyük ekonomik saldırılarına maruz kaldığımız bu süreci çok güçlü bir direnç ortaya koyarak geride bıraktık. Türkiye'nin potansiyeline güvenenlerin kazandığı, felaket senaryoları ile ülkemizi, milletimizi korkutmaya ve sindirmeye çalışanların hüsrana uğradığı bir dönem oldu. 'Türkiye sendelesin, yoluna devam edemesin' diye ümit besleyen çok kesim vardır. Bunların üzüldüğü, üreticisine, sanayicisine, yatırımcısına, Kayseri'ye güvenenler kazandı. Allah'ın izniyle bundan sonra da ülkesine, milletine, ülkesinin insan kaynağına yatırım yapanlar kazanmaya devam edecek şeklinde konuştu.

'ÇİFT HANELİ ENFLASYON DÖNEMİ BİTİYOR'

Enflasyon rakamlarına değinen Bakan Albayrak, şöyle konuştu

2019'un sonuna geldiğimizde güncel veriler gösteriyor ki ekonomideki normalleşmenin güçlü bir şekilde devam ediyor. Daha 1 yıl önce Türkiye'nin kur, faiz, enflasyonuna 'şeytan üçgeni' diyorlar. Buraya sıkışıp kalacağını ve Türkiye'nin bu sarmaldan çıkamayacağını iddia edenler büyük bir hayal kırıklığına uğradı. Enflasyonda kaydettiğimiz iyileşmeyle birlikte yüzde 24'lerden başlayan süreç, elhamdülillah 1 yıl geçti Eylül-Ekim-Kasım ayı itibarıyla yüzde 9'lara 10'lara geldik. İnşallah yılsonu itibarıyla yüzde12 seviyesinin altında kapayacağımız ve tüm bu çerçevede önümüzdeki yıldan itibaren tek haneli enflasyonu kalıcı hale getirip, vatandaşımızın, üreticimizin gündeminden bu çift haneli enflasyonları çıkartacağımız bir döneme giriyoruz. Faiz oranlarında da enflasyondakine benzer bir şekilde ciddi bir iyileşme yapıldı. Enflasyonla mücadelenin başarısıyla piyasalarda güçlü toparlanma ve ciddi bir iyileştirme yapıldı.

'SON 4 TOPLANTIDA BİN 200 PUAN İNDİRİM SAĞLANMIŞ OLDU'

Merkez Bankası'nın faiz indirimiyle ilgili konuşan Albayrak, Dün Merkez Bankamız en son toplantısında aldığı kararla politika faizlerinde 200 baz puan indirime gitti. Böylece sadece son 5 ayda 4 toplantıda bin 200 puan indirim sağlanmış oldu. Yani çok kısa bir sürede faizlerin yarı yarıya düşeceği bir performansı hep birlikte görmüş olduk. Peki 15 aydır ne oldu Birileri felaket tellallığı yaptı. 'Dolar 6, 7, 8, 10 olacak' diyenler oldu. Her indirim kararından sonra Türk Lirası üzerinde güvensizlik oluşturmak isteyenlerin her biri bu adımdan sonra duvara tosladı. Ağustos 2018'den beri attığımız adımları uyguladığımız politikaların güzel ve hayırlı neticelerini almaya başladık. Bir kez daha ülkemizi korkutmaya, para birimi üzerinde güvensizlik oluşturmaya çalışanların kaybettiği, esnafımız, KOBİ'miz ve sanayicimizin kazandığı bir resme şahit olduk. Faizler indiği zaman ilk önce reel sektör kazanıyor. Allah'ın izniyle daha da düşecek. Daha da iyi olacak dedi.

'PİYASALAR ÜZERİNDEKİ FAİZ BASKISINI BERTARAF ETTİK'

Faiz oranlarında geçen sürede hızlı bir düşüşün yaşandığını anlatan Albayrak, Yüzde 40'ların telaffuz edildiği bir dönemin ardından bu adımlarla birlikte faizler de yüzde 11-12'leri yavaş yavaş görmeye başladı. Gerek Merkez Bankası'nın gerçekçi para politikası, gerek üreticinin yanında güçlü duruşuyla birlikte piyasalar üzerindeki faiz baskısını bertaraf ettik. Hep kamu bankaları konuşuluyor ya, 'kamu bankaları ne için var' Kamu bankaları bunun için var. Bu dönem 'kamu bankalarının hepsini özelleştirelim' deniyordu. Cumhurbaşkanımız karşı çıkmıştı. İyi ki de karşı çıkmış. Şu son 3-5 yılda yaşanan süreçte kamu bankalarının piyasa yapıcı yerli ekonominin reel sektörün yanında duran pozisyonu olmasaydı belki daha ağır sıkıntılı süreçlerden geçerdik şeklinde konuştu.

'KAMU BANKALARIMIZ TEK HANELİ FAİZLERİ PİYASALARIMIZA BAŞLATIYOR'

Albayrak, Merkez Bankası'nın piyasaların önünü açan faiz indiriminin ardından Kayseri'de güzel bir haberi paylaşmak istediğini söyleyerek şöyle konuştu

Her gün güzel haberler geliyor da kamu bankalarında bu süreci takip etmemezlik olmaz. Yolda gelirken bankalarımızla konuştuk. Faizler maliyetler düşüyor. Biz diyoruz ki kamu bankaları kamu bilinciyle hareket ediyorsa bu iyileşmeleri hemen piyasaya yansıtması lazım. Bir gün bile geciktirmek yok. Bugün yolda konuştuk. Kamu bankalarımız hesaplarını kitaplarını yapıyorlar. Çünkü eski Türkiye gibi de değil. Biliyorsunuz 2001 döneminde kamu bankaları görev zararı, 30 milyar, 40 milyar batırdı. Şimdi kamu bankalarımız görev zararı yapmıyor, kar ediyor makul kar edecek, zarar etmeyecek; ama hem de iyileşmeleri reel sektöre yansıtacak. İnşallah yüzde 11, 13,5 oranını aynı şekilde yüzde 9 ile yüzde 11,5 aralığına düşürerek inşallah bunu en kısa sürede reel sektöre yansıtacağız. Cumhurbaşkanımız 'inşallah tek haneli faizleri göreceğiz' dedi. Allah'ın izniyle 2020'ye girmeden kamu bankalarımız tek haneli faizleri piyasalarımıza başlatıyor.

Kaynak: DHA

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