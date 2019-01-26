Kayseri Bakan Akar'dan 'Tek Tip Askerlik' Açıklaması

Bakan Akar'dan 'tek tip askerlik' açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın'ı makamında ziyaret etti. Valilik çıkışında gazetecilerin 'tek tip askerlik' konusundaki sorularını cevaplandıran Bakan Akar, düzenleme ile ilgili çalışmaların devam ettiğini belirterek şöyle dedi

Bazı köşe yazarları dahil, haber ve yorum olarak teferruatlı bir şekilde anlatılmaktadır. Burada benim söyleyeceğim bir husus var; Bunlar olmuş bitmiş şeyler değil. Bunlar bazı ihtimaller ve faktörler. Olasılıklardan bahsediliyor. Bunların hepsi değerlendiriliyor. İlgili kurumlarımızla, bakanlıklarımızla bunların üzerinde ayrıntılı bir şekilde çalışılıyor. Öngörülebilir bir sistem üzerinde çalışıyoruz. Bir taraftan ülkemizin ve milletimizin güvenliğini sağlayarak, hükümlülük hizmetini yerine getirmek düşünülürken, diğer taraftan da gençlerimizin eğitim ve mesleki ihtiyaçlarını dikkate alıyoruz. Bunların hepsini optimal bir şekilde düzenleyecek bir sistem üzerinde çalışıyoruz.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A SUNULACAK

Yapılan hazırlıkların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacağını belirten Akar, Sayın Cumhurbaşkanımızın incelemesinin ve onayının ardından bu işlem ilerlemeye devam edecek. Bu konuda çalışıyoruz. Herkes müsterih olsun. Gerçekten bütün boyutları ile konu tartışılıyor. İnşallah ülkemize, gençlerimize ve milletimize hayırlı bir sonucu yakın bir zamanda belirleyeceğiz. Bunu da halkımızla paylaşacağız diye konuştu.

BAKAN AKAR, ÇOCUKLUK ARKADAŞINI SON YOLCULUĞUNA UĞURLADI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kayseri'de hayatını kaybeden çocukluk arkadaşı Bekir İmamoğlu'nu (70) son yolculuğuna uğurladı.

Kayseri'de şeker, tansiyon ve kalp rahatsızlıkları bulunan iş adamı Bekir İmamoğlu, yaşamını yitirdi. İmamoğlu için Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından yaptırılan Orgeneral Hulusi Akar Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Bekir İmamoğlu'nun çocukluk arkadaşı Bakan Hulusi Akar ile Vali Şehmus Günaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ve ilçe belediye başkanları katıldı. Bakan Akar, İmamoğlu'nun yakınlarına taziyede bulundu. Öğle kılınan cenaze namazının ardından Bakan Akar, çocukluk arkadaşı İmamoğlu'nun tabutuna omuz vererek, cenaze aracına kadar taşıdı. Bekir İmamoğlu'nun cenazesi, İmamoğlu Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

BAKAN AKAR'DAN 'TEK TİP ASKERLİK' AÇIKLAMASI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın'ı makamında ziyaret etti. Valilik çıkışında gazetecilerin 'tek tip askerlik' konusundaki sorularını cevaplandıran Bakan Akar, düzenleme ile ilgili çalışmaların devam ettiğini belirterek şöyle dedi

Bazı köşe yazarları dahil, haber ve yorum olarak teferruatlı bir şekilde anlatılmaktadır. Burada benim söyleyeceğim bir husus var; Bunlar olmuş bitmiş şeyler değil. Bunlar bazı ihtimaller ve faktörler. Olasılıklardan bahsediliyor. Bunların hepsi değerlendiriliyor. İlgili kurumlarımızla, bakanlıklarımızla bunların üzerinde ayrıntılı bir şekilde çalışılıyor. Öngörülebilir bir sistem üzerinde çalışıyoruz. Bir taraftan ülkemizin ve milletimizin güvenliğini sağlayarak, hükümlülük hizmetini yerine getirmek düşünülürken, diğer taraftan da gençlerimizin eğitim ve mesleki ihtiyaçlarını dikkate alıyoruz. Bunların hepsini optimal bir şekilde düzenleyecek bir sistem üzerinde çalışıyoruz.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A SUNULACAK

Yapılan hazırlıkların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacağını belirten Akar, Sayın Cumhurbaşkanımızın incelemesinin ve onayının ardından bu işlem ilerlemeye devam edecek. Bu konuda çalışıyoruz. Herkes müsterih olsun. Gerçekten bütün boyutları ile konu tartışılıyor. İnşallah ülkemize, gençlerimize ve milletimize hayırlı bir sonucu yakın bir zamanda belirleyeceğiz. Bunu da halkımızla paylaşacağız diye konuştu.

Kaynak: DHA