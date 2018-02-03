Kayseri Bakan Afrin Şehidinin Taziye Evinde

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Afrin'de şehit düşen ancak naaşı henüz Kayseri'ye getirilemeyen 1. Komando Tugayında görevli piyade uzman çavuş Mehmet Muratdağı'nın Kocasinan ilçesi Beşparmak Mahallesindeki Sanat Apartmanın 4.katındaki taziye evini ziyaret etti. Kayseri Valisi Süleyman Kamçı ile Ak Parti il başkanı Cahit Özden'in eşlik ettiği bakan Özhaseki'nin şehit evine yaptığı taziye ziyaretine medya mensupları alınmadı.'