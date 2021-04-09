Kayseri Bahçelik Barajından milli ekonomiye 'dev' katkı
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Kayseri Bahçelik Barajından milli ekonomiye 'dev' katkı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Kayseri Bahçelik Barajından milli ekonomiye 'dev' katkı

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız. Kayseri Pınarbaşı Bahçelik Barajı'nın hizmete alındığı 2005 yılından bugüne kadar Türkiye ekonomisine 482 milyon 442 bin 559 liralık katkı sağladığını söyledi.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız. Kayseri Pınarbaşı Bahçelik Barajı'nın hizmete alındığı 2005 yılından bugüne kadar Türkiye ekonomisine 482 milyon 442 bin 559 liralık katkı sağladığını söyledi.

Kil çekirdekli kaya dolgu gövde tipinde inşa edilen Bahçelik Barajı'nın hem sulama, hem enerji ve hem de taşkın koruma özelliklerinin olduğunu belirten Yıldız, 65 metre yüksekliği bulunan baraj sayesinde 20 bin dekar arazinin taşkınlardan korunduğunu, tüm sulama inşaatlarının tamamlanması ile de 459 bin 50 dekar alanın sulanacağını dile getirdi.

Yıldız, barajın Türkiye ekonomisine katkısına ilişkin yaptığı açıklamada, 'Bahçelik barajı 2005 yılında hizmete alınmış olup bölgedeki taşkın zararlarını önleme ve sulama ile milli ekonomiye 255 milyon 642 bin 559 TL katkı sağlamıştır. Diğer taraftan Bahçelik barajında yıllık 27 milyon kilowattsaat enerji üretilmektedir. 2006 yılında faaliyete geçen hidroelektrik santrali ile bugüne kadar toplam 432 milyon kilowattsaat elektrik enerjisi üretilerek milli ekonomiye sadece enerjide ise 226 milyon 800 bin liralık katkı sağlamış olup toplamda ise ülkemiz ekonomisine 482 milyon 442 bin 559 liralık fayda sağladığını söyledi. - KAYSERİ

Kayseri Bahçelik Barajından milli ekonomiye 'dev' katkı
Kayseri Bahçelik Barajından milli ekonomiye 'dev' katkı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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