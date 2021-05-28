Kayseri Avrupa Birliği Bilgi Merkezi'nden ihtiyaç sahibi ailelere destek
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Kayseri Avrupa Birliği Bilgi Merkezi'nden ihtiyaç sahibi ailelere destek

Kayseri Avrupa Birliği Bilgi Merkezi'nden ihtiyaç sahibi ailelere destek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kayseri AB Bilgi Merkezi, Ramazan ayında pandemi nedeniyle durumları daha da kötüye giden ihtiyaç sahipleri aileleri unutmadı.

Kayseri AB Bilgi Merkezi, Ramazan ayında pandemi nedeniyle durumları daha da kötüye giden ihtiyaç sahipleri aileleri unutmadı. Merkezi yönetim aracılığıyla belirlenen ailelere, yardım paketleri dağıtıldı.

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, AB Bilgi Merkezleri Ağı ile birlikte, 19 ilde gıda paketleri dağıtarak, ülke çapında binlerce kişiye ulaştı. Ramazan ruhunu yaşatmayı amaçlayan bu yardım ile alıcıları arasında pandemiden etkilenen toplum kesimleri yararlandı. Kayseri AB Bilgi Merkezi'de bu kampanyaya katılarak Kayseri deki ihtiyaç sahiplerine yardım paketlerini ulaştırdı. Delegasyon Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada şunları söyledi;

"İslam dünyası için büyük önem taşıyan Ramazan ayında herkes, yardıma muhtaç insanlara destek olmak için ilave çaba sarf etmelidir. Bu düşünceyle, AB Türkiye Delegasyonu, pandemi döneminde durumları daha da kötüleşen yardıma muhtaç ailelere ulaşmaktan memnuniyet duymaktadır. Bu hediye paketleri vesilesiyle bölgedeki yerel ortaklarımıza gösterdikleri işbirliği için teşekkür ediyor, en iyi dileklerimi iletiyorum." - KAYSERİ

Kayseri Avrupa Birliği Bilgi Merkezi'nden ihtiyaç sahibi ailelere destek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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