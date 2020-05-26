Kayseri Aslanı filmi konusu nedir? Kayseri Aslanı oyuncuları ve Kayseri Aslanı özeti! Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Kayseri Aslanı filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Kayseri Aslanı konusu, özeti ve Kayseri Aslanı oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Kayseri Aslanı filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Kayseri Aslanı filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Kayseri Aslanı filmini izleyecek olanların merak ettiği Kayseri Aslanı konusu nedir, Kayseri Aslanı oyuncuları kimler ve Kayseri Aslanı özeti gibi konuları inceliyoruz.

KAYSERİ ASLANI FİLMİ KONUSU NEDİR?

Ersin, Kayseri'nin ünlü pastırmacısının oğludur. Altılı ganyandan kazandığı bir miktar para ile eniştesini de ikna eder kumar oynar. Fakat işler düşlediği gibi gitmez. Büyük bir borç ile sonlanan gecede Ersin babasının dükkanı üzerine senet imzalamak zorunda kalır. 1 ay içinde borcunu ödemek zorundadır ve bunun için de bir plan yapar.

Geliştirdiği proje ile Çin'den ucuz mal getirip esnaflara daha çok para kazandırmak vaadi ile topladığı paralarla Çin'e gider. Bu arada çocukluktan beri sevdiği kız Zehra da bu süreçte nişanı atmıştır. Çin'de kaldığı otelde yeraltı dünyasının önemli isimlerinden Chong'un kızının düğünü vardır. Ancak kız bu evliliği istememektedir ve Ersin'i de ikna ederek gece kaçıp birlikte Kayseri'ye gelirler ve ortalık iyiden iyiye karışır. Çinli mafya da Kayseri'ye gelmiştir.

KAYSERİ ASLANI FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Ali Demirel

Oyuncular: İnan Ulaş Torun, Algı Eke, Ali Çatalbaş, Asuman Dabak, Ali Erkazan

Tür: Komedi

Yapım Yılı: 2017

Vizyon Tarihi: 13 Ekim 2017 Cuma

Senaryo: Bilal Kalyoncu