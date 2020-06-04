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Kayseri ASKF için yeni aday

Antrenör Mutlu Önal, Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) başkanlığı için adaylığını açıkladı.

Kayseri ASKF için yeni aday
04.06.2020 12:15 | Son Güncelleme: 04.06.2020 12:18

Antrenör Mutlu Önal, Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) başkanlığı için adaylığını açıkladı.

Uzun yıllardır Musa Soykarcı'nın başkanlığını yürüttüğü ASKF için antrenör/yönetici Mutlu Önal başkan adayı oldu. Kayseri amatör sporu, amatör futbol, kulüplerin daha da gelişmesi için önemli projeler hazırlayan Mutlu Önal, yaptığı açıklama ile adaylığını kamuoyuna duyurdu. Mutlu Önal açıklamasında "Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonunun önümüzdeki süreçte yapılacak olağan kongresinde kulüplerimizden gelen istek ve destekten yola çıkarak arkadaşlarımızla birlikte bu göreve talibim. Futbolun her kademesinde görev yapmış birisi olarak Amatör Spor Kulüpleri Federasyonunun sadece futbola değil, sporun tüm branşlarına hizmet eden bir anlayışa kavuşması için adayım" dedi.

Mutlu Önal, "herkesi kucaklayan, ötekileştirmeden, dinleyen, çözüm odaklı üreten, sahiplenen ve hepsinden önemlisi şeffaf, herkese eşit mesafede duran, doğru adımlar atan bir anlayışın ASKF'de inşaası için göreve talibiz. Gayemiz Kayseri'de sporun taban birliklerini top yekün ayağa kaldırmak, diriltmek ve Kayseri'nin sesinin Anadolu'dan daha gür çıkmasını sağlamaktır. Makamları sıçrama tahtası olarak kullanmak yerine, kulüplerimizin daha iyi şartlarda yönetilmesi güçlenmesi ve mesafe kat etmesi en büyük düsturumuz olacaktır. Bu düsturla kötü örneklerine tanıklık ettiğimiz bu tabuları yıkmak, kulüpleri seçimden seçime hatırlayan değil, seçimden sonra geçimleri için her daim yanlarında olmak için adayız. Bir çoğu model olabilicek projeleri hayata geçirmek ve yıllardır unutulan, uyutulan Amatör Sporu ayağa kaldırmak için adayız. 1982 yılında faaliyetlerine başlayan ASKF'nin geride kalan 38 yıllık tarihinde 'sen-ben-bizim oğlan' zihniyetiyle yönetilmesine son vermek ve Türkiye Cumhuriyeti devletinde medeni cesareti olan her bireyin başkan adayı olabilmesi için adayız. 38 yıllık geçmişinde sadece ve sadece 2 başkan seçebilen, kulüplerin istediği aday değil, görevdeki başkanların tüzüğü gerekçe gösterip ilelebet görevde kalmasına artık bir son vermek için, makamların ego tatmin yerleri değil, hizmet edilen mertebeler olduğunu, vakti geldiğinde ise bırakmayı gerektiren fahri görevler olduğunu hafızalara kazımak için adayız. 38 yıl önce hazırlanan ve ileride'kara tüzük' olarak anılacak bu tüzüğün tadili için, muhasebe kayıtlarının şeffaflığı için, adamına göre muameleye son vermek için, sahada ter akıtan sporcu, kenarda çırpınan antrenör ve takımını zor şartlarda idame ettiren yöneticinin hakkını her türlü platformda savunmak için adayız" cümleleri kurdu.

Kayseri ASKF Başkan adayı Mutlu Önal, "Biz birilerinin değil, tüzüğün değil, kultplerin adayıyız. Kulüplerden aldığımız destekle daha istekli, kararlı ve de güçlüyüz. Önümüzdeki günlerde yapılacak kongrede Amatör Sporumuzun yeniden ayağa kalkması yaşaması ve yaşatılması için gelecek nesillere daha sağlıklı yarınlar ve alt yapılar bırakmak için tüm kulüplerimizden destek istiyoruz" açıklamasında bulundu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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