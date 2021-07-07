Kayseri ASKF Genel Başkanı Mutlu Önal, Kayseri OSB Bakanı Nursaçan'ı ziyaret etti
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Kayseri ASKF Genel Başkanı Mutlu Önal, Kayseri OSB Bakanı Nursaçan'ı ziyaret etti

Kayseri ASKF Genel Başkanı Mutlu Önal, Kayseri OSB Bakanı Nursaçan'ı ziyaret etti
Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin - Haberler | Güncel

Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Genel Başkanı Mutlu Önal ve yönetim kurulu üyeleri, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan'ı ziyaret etti.

Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Genel Başkanı Mutlu Önal ve yönetim kurulu üyeleri, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan'ı ziyaret etti.

OSB'den yapılan açıklamaya göre, karşılıklı destek içeren açıklamaların yapıldığı ziyarette gençler için sporun önemini vurgulayan Nursaçan, gençlerin spora daha fazla yönelmesi ve sporcu ihracatına geçilebilmesi için daha fazla çalışılması gereğini vurguladı.

Önal da gençlerin spora yönelmesini sağlamak suretiyle daha başarılı sporcuların yetişmesi için çalışacaklarını belirtti.

Nursaçan, ziyaretin ardından Önal ve yönetim kurulu üyelerine Ahi Evran Konferans Salonu'nu gezdirdi, OSB'de yapılan çalışmaları anlattı.

Kayseri ASKF Genel Başkanı Mutlu Önal, Kayseri OSB Bakanı Nursaçan'ı ziyaret etti
Kayseri ASKF Genel Başkanı Mutlu Önal, Kayseri OSB Bakanı Nursaçan'ı ziyaret etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin

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